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В Киеве задержан подозреваемый в убийстве Пола Хлебникова в 2004 году

Главный редактор русского Forbes Пол Хлебников, убитый 9 июля 2004 года в Москве (дата съёмки неизвестна)

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве двух россиян, которых разыскивает Интерпол. Первый задержанный подозревается в убийстве главного редактора русского Forbes Пола Хлебникова и вице-премьера Чечни Яна Сергунина. СБУ отмечает, что он занимался на Украине вымогательством у частных предпринимателей.

Другой задержанный — выходец из Чечни,— по информации СБУ, был участником организованной преступной группы. После совершения преступлений, связанных с хищениями автомобилей престижных марок, российский гражданин в международный розыск властями Франции.

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