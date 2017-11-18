В Киеве задержан подозреваемый в убийстве Пола Хлебникова в 2004 году

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве двух россиян, которых разыскивает Интерпол. Первый задержанный подозревается в убийстве главного редактора русского Forbes Пола Хлебникова и вице-премьера Чечни Яна Сергунина. СБУ отмечает, что он занимался на Украине вымогательством у частных предпринимателей.

Другой задержанный — выходец из Чечни,— по информации СБУ, был участником организованной преступной группы. После совершения преступлений, связанных с хищениями автомобилей престижных марок, российский гражданин в международный розыск властями Франции.