Сыр из Финляндии обнаружен на таможенном посту

Сотрудники таможенного поста "Брусничное" на въезде в Россию из Финляндии задержали автомобиль с сыром. Водитель пытался провезти в Россию 150 кг продовольствия, запрещённого к ввозу.

При проверке машины были обнаружены у заднего бампера упаковки со сливочным маслом, а под капотом и ковриками в салоне – упаковки сыра. В сообщении северо-западного таможенного управления говорится также, что в нескольких нишах были спрятаны мясные продукты.

Весь товар был признан "коммерческой партией", возбуждено административное дело, сообщается на сайте регионального таможенного управления.