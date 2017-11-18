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Президентский кортеж Роберта Мугабе покинул резиденцию в Хараре

Роберт Мугабе на праздновании Дня героев, 13 августа 2017

Кортеж президента Зимбабве Роберта Мугабе покинул резиденцию "Голубая крыша" в Хараре. Подтверждений тому, что в одной из машин находился сам Мугабе, нет. Толпа противников Мугабе освистала автоколонну. Войска, находящиеся у резиденции, сдерживали манифестантов. Зимбабвийское командование заявляет, что привержено мирной передаче власти.

В воскресенье, как сообщает Reuters, в стране могут пройти партийные собрания, на которых Мугабе и его жена будут лишены всех руководящих постов.

93-летний Роберт Мугабе занимает пост президента Зимбабве уже три десятилетия, ранее он семь лет возглавлял правительство.

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