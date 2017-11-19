В Анталье начались переговоры глав МИД России, Ирана и Турции

Переговоры министров иностранных дел России, Ирана и Турции Сергея Лаврова, Джавада Зарифа и Мевлюта Чавушоглу начались в воскресенье в Анталье, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча посвящена урегулированию сирийского кризиса и предваряет российско-иранско-турецкий саммит, который пройдет 22 ноября в Сочи.