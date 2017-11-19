Сирийская армия вернула под свой контроль город Абу-Камаль

В Сирии государственные СМИ сообщили о взятии города Абу-Камаль правительственными войсками. Это последний крупный укреплённый район на территории Сирии, находившийся под контролем террористической группировки "Исламское государство". Город расположен вблизи сирийско-иракской границы. Ливанский телеканал Al-Manar TV, связанный с радикальной группировкой "Хезболлах", подтвердил эту информацию.

После взятия Абу-Камаля, вооружённые отряды "Исламского государства" остаются лишь в нескольких селениях в пустынных районах Сирии. Джихадисты уступили в этом году значительные территории наступающим сирийским войскам и курдско-арабским отрядам, которых поддерживают США.

Сирийская армия в начале ноября уже объявляла о победе над джихадистами в городе Абу-Камаль. Однако "Исламское государство" сумело вернуть себе на короткое время оставленные ранее позиции.

Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека сообщил 19 ноября, что джихадисты, оставившие город, продолжают вооружённое сопротивление на его окраинах.