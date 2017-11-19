Глава МВД Франции: "Мы будем мешать молитвам на городских улицах"

Жерар Коллон, министр внутренних дел Франции, объявил в воскресенье, 19 ноября, о том, что полиция «будет мешать» тем, кто станет молиться на улицах французских городов.

«Молитв на улицах не будет, мы будем мешать молитвам на улицах», — заявил Жерар Коллон в эфире программы «Политические вопросы», которую совместно выпускают газета Le Monde, новостной портал Franceinfo и радиостанция France Inter.

Министр прокомментировал конфликт, возникший в парижском пригороде Клиши-ла-Гаренн. В пятницу, 10 ноября, около ста народных избранников из парижского региона — мэров, парламентариев, региональных и муниципальных депутатов — от правой партии «Республиканцы» и центристских UDI и MoDem прошли по городу с плакатами, призывающими прекратить «незаконные молитвы на улицах».

Распевая Марсельезу, политики попытались не дать провести молитву местным мусульманам, которые уже девять месяцев делают это на центральной пешеходной улице Клиши-ла-Гаренн, перед зданием мэрии.

Люди молятся на улице в знак протеста: молельный зал в центре города, который раньше посещали от 3000 до 5000 человек, в марте был закрыт. Местный мэр просто решил не продлевать срок аренды муниципального здания и «посоветовал» местным верующим посещать мечеть, расположенную в полутора километрах.