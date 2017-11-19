Власти Анкары запретили мероприятия ЛГБТ-сообщества

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В Турции власти Анкары запретили ЛГБТ-сообществу проводить культурные мероприятия. Театральные постановки, показы фильмов, выставки и прочие проекты запрещены в столице Турции и прилегающих районах. Об этом объявлено в воскресенье, 19 ноября, на официальном сайте Анкары. В качестве причин называются обеспечение общественного порядка, а также предотвращение возможных провокаций и других "нежелательных" общественных акций, сообщает "Немецкая волна".
15 ноября власти Анкары под тем же предлогом запретили проведение в столице двухдневного ЛГБТ-кинофестиваля Pinkes Leben Queer, одним из организаторов которого выступило посольство Германии. На мероприятии планировалось представить фильмы немецких режиссеров.
В постановлении о запрете, появившемся всего за день до начала фестиваля, говорилось о возможной угрозе теракта и провокаций. Фильмы могли бы "разжечь чувства вражды и ненависти в отношении других частей общества", а также представлять угрозу общественной безопасности, цитирует заявление турецких властей агентство AFP.
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