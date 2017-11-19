В Кемеровской области жители требуют прекратить открытую добычу угля

Жители города Мыски Кемеровской области вышли на одиночные пикеты против открытой добычи угля в регионе. 18 ноября на трассе Новокузнецк – Междуреченск рядом со стелой "Разрез Кийзасский" цепь из десятка активистов растянулась на два километра.

Пикетчики выложили в YouTube ролик с интервью участников протестной акции. Они говорили о том, как открытая добыча угля влияет на качество окружающей среды в регионе. Активисты держали плакаты с требованиями восстановить разрытые земли и не создавать новые разрезы.

Ранее жители Кемеровской области провели акцию протеста в центре Новосибирска. Они потребовали прекратить незаконную добычу угля в регионе и отправить в отставку губернатора Амана Тулеева.