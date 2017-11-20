На побегушках у бандитов?

На территории комплекса "Москва-Сити" в пятницу произошла перестрелка из-за места на парковке.

На первый взгляд, заурядное событие криминальной хроники. Но только на первый взгляд. Вот некоторые подробности случившегося в изложении РБК:

Как рассказал РБК источник, знакомый с материалами расследования, в пятницу вечером в ресторане Crystall Ball Room, который расположен на 4-м этаже башни «Око» в «Москва-Сити», отмечали 50-летие предпринимателя из Измайлово Дмитрия Павлова, известного правоохранительным органам под кличкой Павлик.



«В программе вечера, которая есть в материалах уголовного дела, мероприятие называется «Юбилей в кругу друзей». Ведущим вечерней программы был заявлен Валдис Пельш. Из музыкальных исполнителей, указанных в программе, — Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская, а также артисты Cirque du Soleil», — рассказал источник. В программе отмечено, что сбор гостей был запланирован на 19 часов, а начало мероприятия — на 20 часов, отметил он.<...>

«На юбилей приехали гости, известные правоохранительным органам, — Сергей Аксенов (Аксен), Олег Шишканов (Олег Раменский), Сергей Лалакин, Гарик Махачкалинский», — сообщил источник в ГУ МВД по Москве.<...>

Следователи восстановили картину произошедшего по показаниям участников инцидента, рассказал источник в ГУ МВД по Москве. Около 20:30 на парковке возле башни сотрудники ЧОП, встречавшие гостей, попросили водителя убрать неправильно припаркованный автомобиль Mercedes черного цвета. Машина мешала проходу гостей, уточнил источник. «Из припаркованных автомобилей Toyota Land Cruiser, Mercedes Benz ML вышли несколько мужчин, которые выступили на стороне водителя черного Mercedes. Как потом стало известно, эти люди обеспечивали безопасность Гавриила Юшваева (бывший совладелец компании «Вимм-Билль-Данн», занимает 82-е место в списке богатейших бизнесменов России по оценке Forbes с состоянием $1,2 млрд)», — говорит источник.<...>

Участниками конфликта на парковке стали сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве. «Наряд этого ведомства в составе трех человек в тот вечер обеспечивал безопасность организатора мероприятия Дмитрия Павлова», — отметил он.

Вот именно последний факт и ошеломил публику.

Митя Алешковский:

Все-таки выходные удались на славу! Вчера мы узнали, что ГИБДД ведёт борьбу за безопасность дорожного движения с помощью крестных ходов, а сегодня, что РОСГВАРДИЯ охраняет криминальных авторитетов. Боюсь даже представить, что день грядущий нам готовит.

Михаил Виноградов:

Росгвардия заявляет, что не охраняет людей с криминальным прошлым.

Тема людей с криминальным настоящим не раскрыта.

Аббас Галлямов:

Слава богу, что лихие 90-е закончились!

Олег Пшеничный:

Отличия от 90-х: не было Москва-сити, рестораны не охраняла "Росгвардия" и не было Лепса. А Валдис Пельш и Люба Успенская законсервировались как мухи в янтаре. Или не в янтаре...

Дмитрий Гололобов:

Все-таки Россия за последние двадцать лет прошла большой путь: в 90-е стрелялись из-за собственности, сейчас - из-за парковки

Андрей Царёв:

Символ путинского времени, однако: ФГУП «Охрана» Росгвардии обеспечивает безопасность лица, "известного правоохранительным органам под кличкой Павлик".

Роман Зайцев:

Росгвардейцы на побегушках у бандитов, все как доктор прописал.

Николай Травкин:

После перестрелки в «Москва-Сити» возникла полемика про участие сотрудников «Росгвардии» в охране криминального авторитета.

Конечно, поскольку в состав «Росгвардии» включён ФГУП «Охрана», то нарушения закона в данном случае нет и на коммерческой основе «росгвардейцы» могут охранять кого угодно.

Другое дело, что руководители и сотрудники «Росгвардии» имеют выбор: за очень хорошие деньги защищать криминальных авторитетов или за смешные (на фоне первых) деньги ловить и сажать их.

И очевидно, что если бы даже «буриданов осёл» был поставлен между таким выбором, то с голода он не умер бы.

Михаил Пожарский:

В одной хорошей политэкономической книжке - "Насилие и социальные порядки" (Норт, Уоллес, Вайнгаст) - авторы пишут о том, чем отличается условное средневековое общество (там это называется "естественное государство"). Власть в таком обществе подобна лоскутному одеялу - разные группировки элиты используют свой силовой ресурс, чтобы отжимать разные куски экономики и получать ренту (через монопольные привилегии и т.д.). Графья да бароны ставят частные таможни на каждом углу подвластной территории, морской торговлей заведует какая-нибудь Ост-Индийская компания (со своими вооруженными силами), города имеют собственные привилегии и т.д. Одним из условий перехода к развитому обществу модерна (там это называется "порядок открытого доступа") является консолидация вооруженных сил (и вообще инструментов насилия) в руках элиты. Мол, никаких больше баронских ополчений, компанейских армий и прочего - только государственная армия, государственная полиция и т.д.



В общем, все просто: развитое общество - консолидированный силовой аппарат, неразвитое - чересполосица разнообразных "силовиков". В развитом обществе разные силовые структуры (ФБР, ЦРУ и т.д.) существуют потому, что нужно решать разные задачи, в порядке разделения труда. Они делают работу и содержатся из общего бюджета. В неразвитых - МВД, ФСБ, Росгвардия и прочее - всего лишь ширмы, маскирующие баронские ополчения, которые "крышуют" разные сферы экономики (кто куда смог влезть). Помимо бюджета, они получают ренту через грабеж разных групп населения.



Это примерно та призма, через которую следует понимать все российские "конфликты силовиков". ФСБ против СК - это что-то вроде "барон Х не поделил с графом Y привилегию ставить частную таможню на речке Z: вассалы обеих партий сошлись в кровавой битве на мосту". И сколько было разговоров, что, мол, создание Росгвардии - это такой хитрый план Путина по консолидации силовиков, призванный лишить региональных князьков вроде Кадырова их уютненьких личных армий. А в итоге выходит, что Росгвардия реально занимается охраной бандитов да устраивает перестрелки с другими бандитами, выясняя важный вопрос - чей паланкин займет более козырное место на парковке. Хорошая такая консолидация. Прямо прыжок из 17-го века в 14-ый. И вот все у них так.

Александр Коммари:

Практически всё, что вам нужно знать про Россию господина Путина.

И они там думают, что если будет туго, народишко станет их защищать, отдавая кровушку и жизни. Сомневаюсь.

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Леонид Волков:

Все так удивляются, что Росгвардия охраняет криминального авторитета Павлика.

А то есть то, что Росгвардия охраняет криминального авторитета Вовчика — это норм и вас не удивляет?

Александр Фельдман:

Это лучшие люди страны, сынок. А враг государства и пятая колонна будешь ты. И Алексей Навальный.

Были и другие занятные подробности. Например, выяснилось, что кто-то из сотрудников Росгвардии потерял пистолет.

А ведомство, разумеется, сообщило, что охраной криминальных авторитетов не занимается - "гвардейцы" охраняли автомобиль Павлова.

Ирек Муртазин:

В соцсетях пошли кривотолки, мол, а чего это у нас Росгвардия, как «мальчики по вызову», охраняют день рождения человека, поздравить которого с юбилеем посчитали за честь многие криминальные авторитеты? Мол, тот же Юшваев в криминальном мире куда более известен, как криминальный авторитет Гарик Махачкала. И что он тоже заскочил в «Москва-сити» поздравить юбиляра…



Честно говоря не понимаю возмущений по поводу Юшваева. Он уже давно – уважаемый человек, можно сказать, что член элиты России. Его зять который год руководит Одинцовским районном Подмосковья… (писал об этом еще три года назад в публикации «Брянский партизан» в одинцовском лесу»).



В истории перестрелки, по-моему, если и надо чем-то возмущаться, то профнепригодностью бойцов Росгвардии.После первых же выстрелов, они просто обязаны были уложить всех, кто открыл по ним огонь..... Чтобы у следствия голова болела исключительно о проведении опознаний в морге… Чтобы не гоняться по всей Москве и Подмосковью за участниками перестрелки.



В общем, раненных росгвардейцев, думаю, необходимо вылечить и гнать со службы… Или я не прав?

Сергей Смирнов:

Крутая история с перестрелкой в Москва-сити продолжается. Нацгвардия (она же Росгвардия) теперь пытается объяснить, как же их бойцы не просто умудрились поучаствовать в перестрелке (и заодно потерять пистолет. Еще раз – боец элитной Нацгвардии потерял пистолет). А оказывается охраняли влиятельных бандитов из ОПГ.



Сегодня представитель Нацгвардии говорит, что бойцы не могли охранять человека с криминальным прошлым. Адвокат Сергей Бадамшин предполагает, что они формально действительно не охраняли. У бойцов Нацгвардии был договор об охране не криминального авторитета Павлика, потому что это по закону невозможно. А договор об охране его имущества. То есть могущественные бойцы Золотова охраняли автомобиль Павлика, а может быть даже портфель Павлика. Был договор на охрану имущества, так можно по закону.



Ну и отдельно интересно, а кто из депутатов Госдумы там был. Участовали ли депутаты или их охрана в перестрелке? Вообще много вопросов, конечно.

Марина Литвинович:

В учебнике истории России про первые десятилетия 21 века обязательно должна быть глава под названием "<Мерзкий> цирк".

Это когда бойцы Росгвардии охраняют криминального авторитета по фиктивному договору "на транспортировку груза", а звезды эстрады пляшут и поют на его 50-летии. Все заканчивается стрельбой, раненными бойцами и диджеем и потерянным пистолетом бойца Росгвардии. А спустя два дня почти никто не обсуждает, почему Росгвардия занимается не свойственной ей работой.

Иван Давыдов:

Читая (достойные частушки) новости о том, как охранявшие бандита бойцы Росгвардии потеряли пистолет, вспомнил времена туманной юности.

Мы выходили утром из набитого наркоманами клуба (мы люди простые, пьющие, и ничего страшнее виски тогда не употребляли, да и теперь привычкам не изменяем) и вдруг увидели, что толпу отдохнувших пытается сдержать какой-то хлипкий человек в форме.

- У сотрудника милиции похищена фуражка! - кричал человек. - Сейчас будет обыск! Всем стоять!

Его, конечно, просто в сторону отодвинули, но меня сильнее прочего изумило, что он вообще не матерился при этом.

Раньше все-таки люди покультурнее были.