Американским военным в Японии запрещено употреблять алкоголь

Вооруженные силы США в Японии запретили своим военнослужащим покупать или употреблять алкоголь после того, как морской пехотинец был арестован из-за аварии автомобиля, при которой погиб японец. Пресс-секретарь американских войск в Японии капитан Тайлер Хопкинс 19 ноября заявил, что командование США во главе с генерал-лейтенантом Джерри Мартинесом распорядилось о запрете и что он будет применятся как на базах США так и за их пределами "до дальнейшего уведомления".

Кроме того, военнослужащие, дислоцированные на Окинаве, будут ограничены в выходе за территорию базы. В заявлении военных США говорится, что "командиры по всей Японии немедленно приступят к обязательной подготовке по вопросам ответственного употребления алкоголя, управления рисками и приемлемого поведения".

Он добавил, что все военнослужащие и гражданские лица США в Японии должны присутствовать на тренинге. Согласно сообщениям местных СМИ, полиция на японском острове арестовала 21-летнего морского пехотинца США по подозрению в небрежном вождении под воздействием алкоголя, что привело к аварии и гибели 61-летнего японца.

Вооруженные силы США дислоцированы в Японии и на острове Окинава с конца Второй мировой войны. По последним данным, там размещено около 50 000 человек обслуживающего персонала, а также 40 000 членов семей и 5 500 гражданских служащих.

Хотя опросы показали, что большинство японцев предпочитают присутствие военных США, многие жители Окинавы протестуют против американских баз на острове после ряда инцидентов, в которых участвовали американские граждане. Около 25 000 военнослужащих США базируются на Окинаве.