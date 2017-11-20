"Узник Болотной" Ярослав Белоусов пожаловался в Совет Европы

Защита осужденного по так называемому "Болотному делу" Ярослава Белоусова направила в Комитет министров Совета Европы жалобу на отказ Верховного суда России пересмотреть приговор после решения ЕСПЧ. Об этом агентству "Москва" рассказал адвокат Дмитрий Аграновский.

Ходатайство об отмене приговора подали летом 2017 года, вскоре после того, как вступило в силу решение ЕСПЧ.

Год назад суд в Страсбурге присудил Белоусову компенсацию, признав, что его права нарушались в ходе содержания под стражей и судебного процесса. В документе подчеркивается, что нарушение статьи 6 Европейской конвенции о праве на справедливое судебное разбирательство может быть основанием для пересмотра дела.

Однаков октябре президиум Верховного суда признал законным приговор Ярославу Белоусову. На заседании прокурор настаивал, что решение ЕСПЧ не оспаривает суть обвинительного приговора.

Власти России считают события на Болотной площади 6 мая 2012 года массовыми беспорядками. По обвинению в участии в них или в насилии по отношению к полицейским к ответственности привлекались более 30 человек, часть из которых были амнистированы, другие уже отбыли наказание. Ярослав Белоусов был приговорен к двум годам и четырем месяцам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2014 году.