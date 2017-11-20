День Благодарения на Тресковом мысе

Александр Генис: На этой неделе Америка готовится отметить свой самый интимный праздник. Уже четвертый век, в четвертый четверг ноября, в каждом американском доме разыгрывается мистерия. В этот день выходцы из Европы заново скрепляют магическую связь с землей Нового Света.

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Народы Старого Света растеряли свои корни в седой и легендарной древности. Их происхождение всегда находится за пределами документа, вне истории. Американцы же по именам знают своих предков, по дням и часам могут перечислить события своего прошлого. Нация, которая помнит свое рождение, так же необычна, как человек, вспоминающий обстоятельства своего появления на свет.

Диктор: 20 ноября 1620 года, у северной оконечности мыса, который будет назван Тресковым, в заливе, возле которого вырастет городок Провинстаун, пассажиры корабля "Мэйфлауэр" впервые вступили на землю континента, который уже назывался Америкой".

Александр Генис: 384 года спустя корреспондент "Американского часа" Рая Вайль отправилась по следам пилигримов туда, где начался самый захватывающий эксперимент во всей западной истории, которым, собственно, и является Америка.

Рая Вайль: Курортный сезон в Провинстауне закончился, и Музей пилигримов, расположенный здесь на самом берегу океана, рядом с маяком, оказался закрытым на ремонт, как мне сказали, до самого лета. Но в самом городе, в небольшом сквере установлен памятник, и на каменной стене выгравированы имена первых поселенцев и их конституция. Здесь я и познакомилась с Полом и Кейтлин. Они, кстати, переехали в Провинстаун из Нью Йорка, лет 20 назад, когда дети женились. Раз в году, это традиция, дети уже со своими семьями приезжают к родителям, чтобы вместе отпраздновать День Благодарения...

Кэйтлин: Нам повезло, что мы живем в таком историческом месте, - говорит 56-летняя Кэйтлин. – Здесь красиво, природа замечательная, воздух чистый, люди спокойные. Рыба свежая круглый год, в дюнах брусники много, клюквы, грибов. Говорят, что грибы сюда первые поселенцы завезли...

Рая Вайль: 60-летний художник Пол улыбается...

Пол: Нам нравится здесь, потому что Провинстаун со всех сторон окружен океаном. Ну, и приятно, конечно, что здесь история Америки начиналась. Что касается грибов, то, по-моему, это просто легенда. Первые поселенцы здесь поначалу просто с голоду умирали. Они-то привыкли к мясу, к свинине, говядине... А индейцы рыбой питались, плодами лесными, в том числе и грибами, которые здесь с незапамятных времен водились. Они и пилигримов учили, что можно есть, а что нельзя. А поначалу, первые поселенцы даже омаров несъедобной пищей считали, выбрасывали. Представляете, омаров...

Рая Вайль: Оказалось, что родители Пола родом из Литвы, в Америку приехали в 1905 году. Профессор на пенсии, он любит и знает историю. В последние годы увлекся живописью. В местной галерее можно даже купить его картины... В основном, на них изображен Провинстаун... маяк, озеро в кувшинках, океан, дюны... Те самые дюны, которые много лет назад заставили первых поселенцев, покинуть, в конечном счете, эти места...

Пол: Все было хорошо. И индейцы оказались доброжелательными. Но земля здесь песчаная, фермерством трудно заниматься. А они должны были как-то жить. Вот они и уехали отсюда в декабре в надежде найти более подходящую для их нужд почву...

... И знаете, что во всем этом хорошо, за что нам Бога благодарить надо? Хорошо, что индейцы отнеслись к пилигримам по-дружески. Потому что, если б индейцы были не такими дружелюбными, они бы их всех перебили. И на этом бы все кончилось... Но индейцы были настроены доброжелательно...

​Александр Генис: Готовясь ко Дню Благодарения, мы решили расспросить о празднике не только гостей, но и хозяев, коренных американцев. Их сегодня проще найти в Нью-Йорке – просто потому, что в Нью-Йорке есть все, в том числе и настоящие индейцы.

Рая Вайль: В Гринвич Вилледже пожилая женщина, продающая с лотка предметы индейского быта, сказала, что нет, что праздником этот день никогда не считала...

-- ... Вся страна дружно и много ест, - она говорит тихо, не поднимая глаз, как будто себе говорит. - И в прошлом году ели, и в этом будут есть, и в следующем. Меня это не волнует...

Рая Вайль: 38-летний Ричард, мой сосед по дому, афроамериканский индеец. Есть здесь и такие...

Ричард: Предки многих афро-американцев убегали от рабства в резервации, - говорит он, -- и смешивались там с индейцами. Так возникло племя «семинолов». Они живут везде, но особенно много их в таких штатах как Флорида, Джорджия, Алабама...

Рая Вайль: Несколько лет назад в Центре Джейкоба Джавица в Нью-Йорке проходил слет вождей всех племен...

Ричард: Туда приехали индейцы со всей страны, - рассказывает Ричард. - И вы даже представить себе не можете, какие они разные. Там были высокие блондины с голубыми глазами, мулаты с европейскими чертами лица, и черные, конечно, такие, как я...

Рая Вайль: Голубоглазое племя, считает Ричард, ведет свое начало от русских, которые, как говорят, здесь были еще до открытия Америки...

Ричард: Они пришли через Берингов пролив. То есть, русские были среди первых индейцев, они связаны с ними родственными узами... )

Рая Вайль: Большинство американских индейцев, которых знает, Ричард (а знает он многих, он человек активный, коммуникабельный), День Благодарения не празднуют, и до сих пор винят американцев за то, что с ними произошло... Хотя причем тут американцы, - усмехается он, - тем более современные американцы...

Ричард: ... не они, так другие, это было делом времени... Тогда все определяло наличие флота. Победить, завоевать другой народ, мог только тот, у кого были корабли. Если б у индейцев был свой флот, тогда история развивалась бы по-другому. Но у индейцев были только каноэ, а на лодках войну не выиграешь...

(Музыка)

Александр Генис: Из всех американских праздников лишь День Благодарения стал моим. Я, конечно, люблю Рождество, но мы с семьей его отмечали еще в России. В этом была некая фронда, приближающая к Западу. Тем более, что в Риге, где я вырос, рождественские традиции жили и в советское время. Языческий Хеллуин я научился праздновать уже в Нью-Йорке, но ничего специфически американского в нем нет: черти - всюду черти. А вот 4 Июля так и остался для меня добавкой к уик-энду – праздник чужой революции, день ненашей независимости.

Зато последний четверг ноября – уж точно красный день в календаре любого эмигранта. Этот интимный праздник будто специально приспособлен для выяснения личных отношений с Новым Светом. Что я, собственно, и делаю последние четверть века.

Вспоминая сотни страниц, которые я написал об Америке, я поражаюсь тому, как в них мало американцев. Все больше – география с историей. Моя Америка пуста и прекрасна, как земля на пятый день творения.

Философ Сантаяна говорил: «Америка – великий разбавитель». На себе я этого не заметил. Видимо, есть в нашей культуре нерастворимый элемент, который сопротивляется ассимиляционным потугам.

Америка, впрочем, никого не неволит. Она всегда готова поделиться своими радостями – от бейсбола до жареной индюшки, но и не огорчится, если мы не торопимся их разделить: свобода.

- Свобода быть собой, - важно заключил я однажды, выпивая в компании молодых соотечественников.

- Ну, это не фокус, - возразили мне, - ты попробуй стать другим.

Это и впрямь непросто, да и кому это надо, чтобы мы были другими? Меньше всего - Америке. Она уважает различия, ценит экзотику, ей не мешают даже те чужие, что не желают стать своими. Но, вообще-то, ей все равно. Она не ревнива.

Конечно, быть собой можно везде, но, скажу я, суммируя 25-летний опыт, в Америке с этим все-таки проще. Только она дарит человеку высшую свободу – вежливое безразличие. Каждый пользуется Америкой как хочет, и как может, и как получится. Не она, а ты определяешь глубину и продолжительность связи – от полного растворения до абсолютного изоляционизма. Америка признает двойное гражданство души. И эта благородная терпимость оставляет мне право выбирать, когда, как и зачем быть американцем.