Гимназиста из Нового Уренгоя обвинили в "реабилитации фашизма"

На гимназиста из Нового Уренгоя Николая Десятниченко написали заявление "о реабилитации фашизма" в ФСБ и прокуратуру из-за его рассказа о немцах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Поводом для обращения послужило выступление Десятниченко 19 ноября на встрече в Бундестаге, посвященной памяти жертв войн и репрессий. Он рассказал о посещении захоронения солдат вермахта под Копейском, при этом назвав их невинно погибшими людьми, "среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

Десятниченко также рассказал о немецком ефрейторе Георге Йохане Рау, который умер в советском плену "от тяжелых условий". В конце своего выступления школьник выразил надежду на то что мир больше не увидит войны, а "на Земле восторжествует здравый смысл".

Автор заявления - блогер из Сергей Колясников из Тюмени. Кроме того, депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от КПРФ Елена Кукушкина направила запрос в гимназию, департамент образования и прокуратуру с требованием провести проверку. Выступление Николая Десятниченко вызвало критику в социальных сетях. Пользователи, в частности, стали обвинять его в реабилитации нацизма.

Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз заявил, что выступление школьника "нельзя расценивать, как его отношение к фашизму". Новоуренгойская гимназия официально отказалась комментировать ситуацию. Однако ранее преподаватель немецкого языка гимназии Людмила Кононенко подчеркнула, что школьник не оправдывает фашизм.