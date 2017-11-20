Вынесен приговор по делу о гибели траулера в Охотском море

В понедельник Южно-Сахалинском городском суде завершился процесс по делу гибели 69 членов экипажа рыболовного траулера "Дальний Восток" весной 2015 года. Все пять подсудимых признаны виновными и приговорены к заключению на срок от 5 лет 8 месяцев до 6 лет 6 месяцев, сообщает корреспондент "Сибирь.Реалии" (проект Радио Свобода)

На скамье подсудимых оказались заместитель генерального директора компании "Магеллан" Алексей Васин, заместитель генерального директора по безопасности Александр Кудрицкий, капитан судна Анатолий Борисов, начальник отдела безопасности мореплавания сертификации наблюдения за флотом ФГБУ "Сахалинрыбвод" Николай Харченко и государственный инспектор морского отдела Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Александр Никодименко.

Васин, Кудрицкий и Борисов обвинялись по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Николай Харченко, который необоснованно выдал свидетельство о безопасности судна, признан виновным в халатности. Александра Никодименко обвиняли в получении взятки и злоупотреблении полномочиями.

Траулер "Дальний Восток" затонул в Охотском море 2 апреля 2015 года. Из 132 членов экипажа спаслись только 62. Суд посчитал доказанным, что аварию вызвали изменения конструкции судна – по приказу судовладельца были спилены внутренние перегородки, которые обеспечивали устойчивость и плавучесть судна. Это было сделано, чтобы увеличить вместимость траулера. В качестве еще одной причины крушения называли перегруз судна.

На траулере также отсутствовало достаточное количество гидротермокостюмов и спасательных жилетов для обеспечения безопасности членов экипажа. Но сотрудник СВТУ Федерального агентства по рыболовству, получив взятку от капитана судна, не принял меры, направленные на пресечение нарушения законодательства о безопасности мореплавания, утверждало обвинение.

Приговор не вступил в законную силу. Обвиняемым по делу также проходит генеральный директор компании "Магеллан" Егор Гащенко. Он объявлен в розыск. По данным следователей Гащенко скрывается в Южной Корее.