Мальчик русской доброты

Ура-патриотическая часть русской блогосферы нашла себе врага. Это 16-летний гимназист из Нового Уренгоя, приехавший в Германию и выступивший в Бундестаге вместе со школьной делегацией.

Видео его выступления можно посмотреть на "Дожде", а вот полная расшифровка:

Здравствуйте. Меня зовут Николай Десятниченко. Я учусь в гимназии в городе Новый Уренгой. Мне предложили участвовать в проекте, посвящённом солдатам, погибшим в времена Второй мировой войны. Это меня очень заинтересовало, так как я увлекаюсь с детства историей и своей страны, и Германии.

Я сразу начал искать соответствующую информацию. Сначала посетил городской архив и библиотеку, затем пытался найти истории немецких солдат в Интернете и других источниках. Однако позже в сотрудничестве с Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями я узнал и подробно изучил биографию Георга Йохана Рау.

Он родился 17 января 1922 года в многодетной семье. На фронт Георг ушёл в чине ефрейтора и сражался в качестве солдата ПВО в Сталинградской битве 1942–1943 годов. Георг был одним из 250 тысяч немецких солдат, которые были окружены Советской армией в так называемом советском котле. После прекращения боёв он попал в лагерь для военнопленных. Только 6 тысяч из этих военнопленных вернулись домой, и Георга среди них не было.

Долгое время родные немецкого солдата считали его пропавшим без вести. Лишь в прошлом году семья Георга получила информацию от Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями, что солдат умер от тяжёлых условий плена 17 марта 1943 года в лагере для военнопленных в Бекетовке. Возможно, он был похоронен среди 2006 солдат близ этого лагеря.

История Георга и работа над проектом тронули меня и подтолкнули к посещению захоронения вблизи города Копейска. Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка, участник войны, который был командиром стрелковой роты. Воевал он недолго, так как был тяжело ранен.

Отто фон Бисмарк сказал: "Всякий, кто заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну". Я искренне надеюсь, что на всей Земле восторжествует здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн.

Спасибо за внимание

Вскоре социальные сети захлестнул поток яростных оскорблений в адрес Николая.

Андрей Короткин:

Не ожидал и до сих пор как в грязи.. В общем противно. Очень. И это выступление в Бундестаге в национальный немецкий траурный день.

Платить и каяться, платить и каяться. Но не немцам, русским.

Напишите, что думаете о выступлении этого школьника из Уренгоя

Андрей Демченко:

Выступая в бундестаге, российский школьник заявил, что в Сталинградском котле погибли невинные немецкие солдаты, не желавшие воевать. Выступление - неслыханное по цинизму. Оскорблена память советских солдат, павших в той битве, павших на всех фронтах войны. Плюнули в души всем, у кого погибли на войне родные и близкие люди. Текст писал не школьник; автору около 80 лет. В тексте есть архаизмы, которые в нашей речи уже давно не употребляются, тем более школьниками. Например, "близ города" и "в чине ефрейтора". Это все так оставлять нельзя. Дело - реально подсудное. Юный придурок, озвучивший пасквиль, а особенно престарелый автор пасквиля, должны предстать перед судом! И те, кто утверждали этот текст - тоже!

Сергей Колясников:

Нацисты у нас теперь - жертвы войны (и отдельно заявлено, что они воевать не хотели и погибли типа безвинно), и тирании, ужасной тирании разумеется Сталина. Интересная такая обменная программа.

Павел Святенков:

Есть такое явление, коллаборационизм. Вот это оно и есть. "Герр Чикатило сильно устал, расчленяя труп".

Ирек Муртазин:

Ну, а чего можно было ждать от ребенка, живущего в атмосфере двойных, а то и тройных стандартов? Когда вокруг полно примеров, когда преуспевающие люди думают одно, говорят второе, делаю третье… Когда детишек с младенчества приучают к тому, что вслух говорить надо именно то, что от тебя хотят услышать?

Виталий Третьяков:

Школьник из Нового Уренгоя - зрелый плод реформы образования. А теперь представьте, что будет, когда такие школьники из Нового Уренгоя придут на выборы и займут властные кабинеты.

Татьяна Шабаева:

Вот говорят про мальчика из Уренгоя, который в Бундестаге продемонстрировал, что современные российские старшеклассники совершенно не умеют редактировать текст и не понимают, что они читают. Всего-то делов.

А между тем в Калининградской области русские дети многие годы пишут сочинения про то, как хороша была эта местность до 1945 года, как мило и комфортно здесь жили тогда люди. "Это наше наследие", -- пишут русские дети из Калининграда. И эти сочинения (а это конкурсные сочинения) собираются в сборники, переводятся на немецкий язык, отправляются в Германию и получают похвалы. Учителя, понятное дело, помогают ребятам готовиться, над сочинениями так и значится: имя ученика и имя подготовившего руководителя. Это ж не мальчик, опозорившийся в Бундестаге, это мир-дружба-жвачка, диалог культур. Это ж совсем другое дело, не правда ли?

За Колю заступился даже мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз:

Ученик поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. Это ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму. Его речь на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию на всей Земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковых.<...>

Интерпретацию взрослыми людьми искренних слов ребенка можно расценивать как провокацию не только против школьника, но всего российского народа и нашего отношения к событиям истории Великой Отечественной Войны.

Сергей Марков:

Глава Уренгоя поддержал Николая из Уренгоя, который в Бундестаге с большим сочувствием говорил о солдатах Вермахта, попавших в плен, как как он сказал, " в так называемом сталинградском котле". Мне кажется, что мэр Уренгоя уверен, что Газом всесилен и они имеют право тратить деньги за газ на то, что большинство наших граждан считает предательством.

Алексей Осин:

Новый Урегной. .....да простят меня жители газовой столицы страны.

Дмитрий Гололобов:

Школьник Навального рассказал германскому бундестагу, что жалеет, что не смог служить в гитлерюгенде

Эдуард Лимонов:

Старшеклассник этот из Уренгоя, что в Ямало-Ненецком Автономноом округе , выступившмй в немецком Бундестаге, конечно скотина. И вполне взрослый человек, должен нести ответственность за свои поступки.



Но такие юноши стали возможны у нас в стране после 26 лет буржуазной власти.



Цука ты мальчик, и родители твои твари, и учителя у тебя хуже не бывает. Комментарий Сванидзе : "Это хороший парень..." И Сванидзе старая скотина.

Разве может быть другое мнение ? Нет.

Ольга Туханина:

О мальчике уренгойском рассуждаете?

Ну, сейчас на Первом нашем федеральном канале этого самого мальчика старательно отмазывали. Он чистый, честный, увлекается историей, сказал по сути всё правильно, но пару раз ошибся в формулировках. За мальчика уже вступился мэр Нового Уренгоя. Нам посоветовали не превращаться в "гневных маньяков". Отчетливо повеяло перестройкой.

С чем мы имеем дело, на мой взгляд. С провокацией. Подготовлена она хорошо. С учетом всех деталей.

Во-первых, ребенок. Онижедети, мы знаем. Несчастный, чистый, антивоенный ребенок оказался под ударом озверевших "патриотов-милитаристов" в социальных сетях. Которые в своей исступленной ярости не жалеют детей, травят их, да что же это за люди? Да и люди ли вообще? Нелюди.

Во-вторых, фамилия у ребенка украинская. На "ко". Кто-нибудь обязательно обратит на это внимание. Эти комментарии вытащат и предъявят. Сами-то не фашисты, не? Черепа-то не меряете? Вы и есть подлые нацисты. А вовсе не немцы тридцатых-сороковых, не украинцы сегодня.

В-третьих, у вас должно возникнуть чувство беспомощности. Гневаетесь? Успокойтесь. Никаких оргвыводов не будет. Все останутся на своих местах. "Пошумите и перестанете". Ваша власть (типа, патриотическая, ха-ха) на ваше мнение плюет, и это перед самыми выборами. А вы как думали? Это всё карнавал для лошья.

В-четвертых, гимназия, которую представлял мальчик в Бундестаге, вроде, курируется Газпромом. Т.е., у Газпрома (мечты сбываются) не только "Эхо Москвы" под крылом, но и многие другие подобные вещи. Плюс - там есть интересы немецкого нефтегазового концерна, который и влезает в наши школы на правах партнера.

Наверняка, есть ещё и в-пятых, в-шестых, в-седьмых.

Талантливо, согласитесь.

А что вскрылось на деле? Наше образование по-прежнему пронизано "сотрудничеством" с разными зарубежными организациями весьма сомнительного свойства. Мальчик не сам по себе всё это придумал. Послушайте его внимательно. Ему "предложили проект". Какой-то там немецкий союз чего-то там (за которым и стоит нефтегазовый концерн). Его возили на немецкие кладбища, около него были разные люди.

Никогда не поверю, что пацана кто-то выпустил на столь высокую трибуну с текстом, который никто не видел. Ну, а если бы он сказал: "Вы у нас тут море людей поубивали, никогда мы вас не простим, фрицы поганые!" - вот и международный скандал. О, нет. И мальчик был проверен, и его текст. И не только на уровне самой гимназии. Выше, гораздо выше. Мэр города не зря елозит и мальчика оправдывает - потому что с мальчика спрос невелик, да и родители его могли быть не в курсе или не совсем в курсе. А вот мэр... Там в городе живет чуть больше ста тысяч человек. Часто оттуда гимназисты ездят в немецкий парламент выступать?

Профессионально работают наши коллеги с той стороны, очень. Мемы рождают - только в путь. Был распятый мальчик, теперь вот уренгойский. Сколько их ещё будет, информационных мальчиков в глазах - Бог весть.





Надо сказать, что эту истерику подчас пытаются сдержать и вполне патриотично настроенные люди.

Лев Пирогов:

У гражданского общества на диване новый мем - "школьник из Уренгоя". Ах, как сразу заработала мысль! И "пустые глаза" и "реформу образования" приплели, и всё-всё-всё. А того сообразить, что это не у него глаза пустые, а тебе, вечно желчному никчемному дураку, пальчик показали, рукавичку потрепать бросили, - ума не хватает.

Лев Новожёнов:

МАЛО ТОГО, ЧТО РОССИЙСКИМ МАЛЬЧИКАМ ЗАПРЕЩАЮТ ЧИТАТЬ ВСЛУХ ШЕКСПИРА НА УЛИЦЕ, ТАК ТЕПЕРЬ ЕЩЁ И В БУНДЕСТАГЕ НЕ ВЫСТУПИ. ЗАТРАВЯТ. ДОКОЛЕ?!

Ирина Алкснис:

Дорогие други,

не касаясь прочих вопросов, связанных с уренгойским мальчиком, хочу отметить, что возмущение многих по поводу современной российской системы образования вызывает улыбку.

Прекрасная и выверенная до мелочей советская система образования и идеологического воспитания вырастила несколько поколений комсомольских и партийных вожаков, который снесли эту систему нафик, как только им предоставился на то шанс. Причем снесли они ее вместе со страной. Вот такая прекрасная система оказалась по результатам.

А за семьдесят лет до этого, хочу напомнить, тот же финт провернула система образования Российской империи.

Так что мне кажется, что стоит этот аргумент вывести за скобки, потому что никакого реального примера для сравнения, как оно должно быть правильно, у нас с вами просто нет.

Дмитрий Бавырин:

Бесконечно можно смотреть на три вещи - на огонь, на воду и на взрослых дядек с высшим образованием, которым школьник из Уренгоя скрепу поцарапал.

Надеюсь, школьник из Уренгоя в курсе, что всех политруков он может смело посылать <подальше>, а они его даже тронуть не смеют.

Андрей Тесля:

да, недооценил я масштаб "празднования" сегодняшнего события - каюсь -

- что до школьника - то к нему как раз никаких претензий у меня нет, сам таким был или наподобие -

- хотя идея таких вот "выступлений детей" мне претит - отдавая дурацким тезисом, что их устами то ли истина, то ли будущее, то ли чистота или что-то там еще столь же сентиментальное глаголет -

- впрочем, это уже эстетическое - многие такое любят. а так еще раз повторю - "великая победа" уходит в прошлое, этим уже размахивать получится активно лишь для внутреннего потребления -

- и чем активнее размахивать, тем болезненнее будет зазор между этим и тем, что вовне - впрочем, это тоже включено в комплект, поскольку зазор производит конфликт, который позволяет активнее кричать внутри - с полным презрением к прошлому, с "28 панфиловцами" и прочей клюквой -

- и одновременно позволяет соседям ближним и дальним снимать прежние обязательства памяти и сдвигать акценты -

- "в эту игру должны играть двое" - и, судя по тому, как играем в нее мы - нам остается только посочувствовать

Сергей Худиев:

Гм... когда толпа добрых граждан тащит на костер ведьму, это еще не значит, что ведьма хорошая - может действительно добрые люди слышали, как она бормотала бесовские заклинания, вызывающие градобой, падеж скота и импотенцию. Но вот энтузиазм добрых граждан с огнем в очах, это что-то тоже не радующее.

"Медиазона" рассказывает у себя в телеграм-канале занятную историю об одном из ярых борцов с мальчиком:

Привет, это Сергей Смирнов.



Мы не стали писать про выступившего в Бундестаге мальчика из Нового Уренгоя, все же новая управляемая коллективная истерика это не новость.



Но вот на что хочу обратить внимание. Кто написал заявление в прокуратуру, АП и ФСБ на мальчика, который предположил, что не все немцы хотели воевать? А написал на него заявление активист Сергей Колясников. Который в середине 2000-х готов был приговорен к штрафу за пропаганду нацизма. Дело в том, что Колясников тогда открыто продавал вещи с нацистской символикой у себя в магазине «Старый солдат» (это и сейчас его ник в ЖЖ).



Ничего нового, конечно. Но хотелось бы зафиксировать, кто пишет подобные заявления в органы

Ну и вообще - защитники у Николая, к счастью, нашлись.

Станислав Яковлев:

Что касается мальчика.

Который в Бундестаге.

Насколько я помню, на трибунале в Нюренберге Вермахт [то есть армия как таковая] в отличие от СС [которые каратели], не был признан запрещенной в России террористической организацией.

О чем в таком случае разговор.

Есть хороший немецкий фильм "Сталинград", там все подробно объясняется.

Отделять же немца от фашиста учил еще товарищ Сталин.

C ним и поспорьте - раз уж Эренбург не решился.

Дмитрий Ольшанский:

Чем отличались реальные русские люди сороковых годов двадцатого века, реальные ветераны, женщины и дети, заставшие войну, - от патриотических блоггеров двадцать первого века?

Отличались они тем, что те люди знали элементарные вещи, которые неведомы нынешним.

Солдат противника - это не сотрудник спецслужб противника, не чиновник его режима, и не палач противника из его карательных бригад.

Солдат противника бывает каким угодно - и диким зверем, и добрым человеком, - но пленные или погибшие солдаты противника вызывают сочувствие.

Это вообще-то норма.

И те русские люди - жалели немцев.

Те русские люди подкармливали немецких пленных, лечили немецких раненых, те - настоящие - ветераны мирно встречались с немецкими стариками.

Они не знали, что в следующем веке придут патриотические блоггеры и начнут орать, что каждый призванный на войну, каждый пришедший в Россию и погибший там немецкий солдат - виноват.

Они не знали, что побежденных и мертвых не может быть жалко.

Что не может быть жалко тех, кто, не совершив никаких преступлений, тем не менее, умер в бою на чьей-то земле - как многие русские солдаты в 1920 году в Польше или в 1939 году в Финляндии, в 1956 году в Венгрии или в 1979 году в Афганистане.

Да что там те люди сороковых, что они в геополитике понимали.

Но и Нюрнбергский процесс, как выясняется, не понимал - он ведь, зараза такая, тоже не постановил, что каждый немецкий солдат виноват.

Да что там Нюрнбергский процесс.

Некто товарищ Сталин, который Иосиф Виссарионович, тот еще гуманист, тоже почему-то считал, что мы, мол, воюем с Гитлером, который приходит и уходит, а не со всей Германией, которая остается.

Но и товарищ Сталин оказался недостаточно суров для патриотических блоггеров.

Ну, пусть себе надрываются.

А я скажу: мир праху всех, кто остался в аду войны - в том числе и чужих солдат.

Мы тоже можем быть для кого-то чужими солдатами.

И тогда нас тоже жалко.

Глеб Кузнецов:

"Он нас предал" "Как такое стало возможно?" "Мэра в отставку" "Родителей посадить" "Ладно, не сажайте, давайте их просто уволим" "В СФ прокомментировали" "Прилепин возмущен" "Шабаш русофобии" Снова "Как такое стало возможным".

Понятно как стало возможным. Мальчик Коля и его неизвестные (со)авторы озвучили тупо ОФИЦИАЛЬНУЮ российскую версию роли немецкого народа в Великой Отечественной Войне. На официальном мероприятии в официальном вполне месте. Я эту версию в школе изучал. И сейчас, листая учебники детей, понимаю, что методисты продолжают так на это смотреть.

Версия звучит так:

1. Немец не равно фашист

2. Большинство немцев были жертвами гитлеризма, а не его соучастниками, большинство немцев не хотело воевать, не разделяло нацистской идеологии

таким образом

3. Мы не можем возлагать на немецких солдат вину за преступления нацизма и зондеркоманд

4. Героический советский воин вел войну не против немцев, а против Гитлера и его клики.

5. Война - это очень плохо

6. Давайте жить в мире, но помнить об ужасах войны, чтобы они не повторились.

Ни слова больше и жестче мальчик не сказал. Просто оперся на историю жизни одного конкретного немца.

Я не берусь оценивать достоверность и историческую адекватность этой версии. Я говорю лишь о том, что эта версия проводилась в качестве официальной в течение многих десятилетий. Лежала в основе советской "борьбы за мир во всем мире" в том числе.

То есть в сегодняшней ситуации всеобщего возмущения гнусным предательством, единственный вопрос который имеет смысл задавать - может закончить, наконец, с лицемерием тут. И либо прекратить возлагать на каждого немца вину за все, что происходило. Либо уж в учебники написать все, что у нас по ТВ говорят и в газетах пишут про чудовищных русофобов, собравшихся со всей Европы, чтобы убить русских всех до единого, предварительно помучив, русофобов злобных, тупых, агрессивных, человеконенавистнических, томимых самыми гнусными инстинктами.

Совместив таким образом "официальное" и "принятое на сегодняшний день" прочтение войны. Потому что когда с одной стороны "мы спасли Европу от ужасов гитлеризма и принесли мир народам", а с другой "можем повторить!" - возникает огромное пространство для непонимания и ложных интерпретаций. И - тут уж без вопросов - для конфликтов в той области, где единое понимание во первых полезно, а во вторых - достижимо.

А уренгойцев этих деревенских стоит упрекнуть только в том, что они сдуру в официальную, закрепленную в учебниках, методических материалах и выступлениях руководителей России версию поверили.

Стас Кувалдин:

В связи с "Уренгойским мальчиком" (в кавычках, потому что это уже явление, живущее отдельной жизнью). Оставим на время немцев, но после войны в лагеря на территорию СССР были отправлены 600 тысяч японских пленных.

Они были в армии, которая воевала с Советским Союзом меньше трех недель. В армии, которая на Советский Союз не нападала. Которая не нанесла территории СССР ровно никакого прямого ущерба. Тем не менее, всех их отправили в Сибирь. На годы. Многие там были резервистами военного времени, мобилизованными со школьной скамьи или вообще неизвестно откуда. В Сибири "от тяжелых условий" умерла десятая часть всех заключенных.

В Сибир их угнали в нарушение условий капитуляции Японии, которые ей предложили в Потсдаме и на которые она потом согласилась, там обещалось немедленное возвращение на родину (окей, СССР ее не подписывал, но и прямо не возражал).

Так вот, если вдруг еще один мальчик назовет их невинными жертвами - не точно выбрав слова, разумеется - это произведет такой же эффект. То есть будут вспоминать о японском милитаризме, самураях, которые перешли границу у реки, возмутятся, куда смотрит ФСБ и далее по списку.

Любовь Якубовская:

У нас с Владимиром Познером однажды случилась острая полемика в прямом эфире не помню какой, но достаточно популярной радиостанции.

Я тогда отстаивала право немцев обихаживать могилы своих дедов, которые, извините, погибли здесь, в России. А ВВП очень горячо мне тогда возражал, мягко говоря.

Это было около 15 лет тому назад. Никому тогда и в голову не пришло объявлять меня на всю страну врагом народа. Так я, собственно, и дожила до сих дней.

Да, и сейчас считаю, что не все немцы шли на войну с радостью, а часть тех, кто шли с радостью, очень сильно переменили своё отношение. Война тем и ужасна, что весь её ужас человек понимает только оказавшись уже внутри милитаристского котла. И человек должен иметь право хотя бы внутри себя отказаться от этого выбора.

Видеть в солдатах вражеской армии людей, которые могли ошибиться и разочароваться в своей агрессии, а подчас и не иметь никакой агрессии как таковой, это пацифизм. Это и есть проявление миролюбия.

Николай Плотников:

Вот кстати, наглядный пример той отвратительной и наглой лжи, которую распространяет нынешняя российская "пресса", вырывая одну фразу из всего контекста.

Все накинулись на выступление мальчика из Уренгоя в Бундестаге/Рейхстаге, обвинив его чуть ли не в измене Родине. Между тем, о том,что это был совместный проект двух школ немецкой и русской городов-побратимов - Касселя и Нового Уренгоя, и что в этом проекте немецкие школьники разыскивали судьбы советских военнопленных, погибших в Германии, а российские школьники - немецких, погибших в России, не упомянула ни одна лента.ру. А вся патриотически озабоченная публика на эту ложь и купилась ("Ах какой кошмар, начинается ревизия итогов Великой Отечественной!!)

А ведь этот школьный проект - прекрасный пример того, как школьники совместно занимаются историческими поисками и учатся понимать на собственном опыте, а не под диктовку военно-исторического общества, трагедию войны.<...>

А то, что находившиеся в плену и умершие (от истощения, от нечеловеческого обращения и т.п.) в плену солдаты - советские, немецкие или иные -, являются "невинно погибшими" - это по идее должно быть ясно всякому, кто знаком с текстом Гаагской, Женевской и прочих конвенций о военнопленных.

Роман Попков:

В связи с несчастным школьником из Нового Уренгоя, который выступал в Бундестаге, вспомнилось.

Летом 2014 года, в 70-ю годовщину попытки переворота, затеянного полковником Штауффенбергом и другими офицерами Вермахта, я написал текст, в котором отдал дань смелости и дерзости заговорщиков. И в комменты под текстом тут же прибежали профессиональные патриоты с георгиевскими ленточками на аватарках и подняли вой: "ага, вот вы либералы, гниды, изменники, таких де гнид и изменников прославляете". То есть, святая победа великого народа в великой войне, деды воевали, но Штауффенберг - изменник.

Думаю, сейчас этого паренька из Нового Уренгоя вот такие же люди травят.

Светлана Бахмина:

Не знаю, что сделать, но хочется хотя бы тут поддержать мальчика из Нового Уренгоя, выступавшего в Бундестаге и пытавшегося донести до взрослых, что война - это просто ад, неважно с какой ты стороны.

Надеюсь у него и взрослых, которые его окружают хватит сил не обращать внимание на злобных троллей.

Виктор Шендерович:

Юноша из Уренгоя высказал, в сущности, совершенно очевидную мысль.

Даже банальную.

Дважды два четыре, Волга впадает в Каспийское море, преступные армиии состоят из подневольных солдат, которые платят своими жизнями за амбиции вождей...

Какой чудовищный ядовитый силос надо закачивать в мозг людям, чтобы делать из парня предателя Родины!

Беда такой Родине, где совестливый мальчик, способный так остро почувствовать чужую беду, принужден будет оправдываться.

Дай ему бог вынести это и выйти из этой ситуации сильным, а не сломленным.

Антон Громов:

Сумасшедшие советско-путинские патриоты докопались до текста речи школьника, выступившего в Бундестаге по теме погибших в советском плену германских военнопленных.

Советские пользователи в сети возмутились из-за «публичного оправдания нацизма» в словах гимназиста и направили обращения в Генпрокуратуру, ФСБ и администрацию президента с требованием провести проверку в его учебном заведении ( это к вопросу об обществе, написавшем «миллионы доносов», продолжают «славные традиции» дедов чекистов).<...>

Советские люди не понимают и не умеют уважать права военнопленных, понимание не пришло даже к 2017 году, отсюда такая зверина реакция в духе племени готтентотов, отсюда и желание истребительной войны на уничтожение.

Николай Кононов:

Тут новоуренгойский школьник поделился догадкой с немецкими детьми (они встретились в день скорби в Бундестаге), что некоторые солдаты вермахта хотели жить мирно, а воевать не хотели. Мгновенно возбудились депутаты с ФСБ и стали искать, кто нашептал мальчику такую ересь, и ясно почему — общепринятые, заученные мысли о 1941-1945 это краеугольная скрепа, и простить её подрыв нельзя.

Тривиальная новость, но она напоминает о важном: сейчас сеять и распространять сомнения — не просто нормально, а необходимо. Чем тучнее скрепа, тем сильнее сомнение.

Детскому уму это просто полезно, а для взрослых, уставших от предсказуемости времени, в котором живут, поддержка сомнений — это йога, упражнение, позволяющее не впасть в дурную вненаходимость.

Артур Гаспарян:

Агитпроповские падальщики встрепенулись - повеяло свежей и молодой кровью. Мрази, мерзавцы, шавки и прочее сертифицированное шакалье набросились на школьника! В федеральных теленовостях праздник каннибализма. ДЕБИЛЫ, разве не ясно, о чем говорил этот парень Николай Десятниченко из Нового Уренгоя?! Тупые вы уроды! Десятиклассник говорил о том, что простые люди - и в фашистском Рейхе, и в вашем разлюбимом сталинском Совке - стали заложниками страшной войны, а хотели, как обычные люди, просто жить - в мире, счастье, достатке, любви, но вместо этого вынуждены были умирать в кровавых сражениях и в концлагерях. Вот о чем говорил этот юноша простым человеческим языком на примере конкретной человеческой трагедии, умница, не зубрящий агитки и штампы, а действительно изучающий историю - осмысленно, на удивление дотошно для ученика современной российской школы. Такие молодые люди и есть надежда этой глубоко больной страны. Вам, мразям, даже не понять, что нормальный человек может говорить о гуманитарных измерениях исторической драмы, когда вам нужен только «вечный бой» и очередные враги. Если не настоящие, то надуманные. В основном - надуманные. Вы в своём омерзительном квасном патриотизме и агитпроповской шизофрении и есть самая главная угроза и главные враги несчастной России. ПАРЕНЬ, ДЕРЖИСЬ!

Михаил Пожарский:

История для тирании - это собственность государства. Задача школьной, институтской и прочей муштры в авторитарном государстве - заставить вас забыть, что вы индивид со своими интересами, потребностями и взглядами. Вы должны раствориться в "общем" - в "общих интересах", "общем благе", "общей судьбе" и т.д. На практике все "общее" сводится к интересам номенклатуры, но пока вы это поймете - успеете уже помереть на какой-нибудь войне или стройке века ради "общего блага". Так и работает пропаганда.

Поэтому история в авторитарном государстве преподносится максимально "масштабно", с высоты птичьего полета. Деяния царей и министров и статистика за целые века. Войны, где миллионные армии ходят туда-сюда по карте мира, решая судьбы целых стран. Чему нет места - так это индивидуальной судьбе и индивидуальной трагедии. Индивид - песчинка в череде войн, колонизацией и прочих свершений. Лес рубят - щепки летят. Даже такую, казалось бы, индивидуалистическую акцию как "Бессмертный полк" <проститутки> из власти превратили в конвейер, где портреты "родственников" штампуют и раздают массовке.

И вот послушайте, о чем говорит этот школьник из Нового Уренгоя, на которого нынче набросились все собаки из провластных медиа. Он посмел говорить О ЛИЧНОМ. Говорить о судьбах отдельных солдат (немецкого и русского) там, где принято считать сколько было истребителей и рассказывать, как Сталинградская битва развернула ход войны, перекроившей карту целого мира. Решил посмотреть глазами индивида там, где предписано смотреть с высоты птичьего полета. Вот потому и...

Павел Каныгин:

Мелкая невежественная свора, требующая повторить (хотя какие вообще проблемы - до ближайшего рогозинского окопа два часа лету на юг, вперед). Все, что ее вообще держит на плаву и не дает потонуть - параноидальная милитаристская повестка. Любой спокойный взгляд, трезвая попытка взглянуть на нашу историю с точки зрения человека и его интересов, темы сохранения мира и человеческих жизней - все это представляется им атакой на их собственное существование.

Вот и готовы затравить даже подростка.

Кирилл Шулика:

Вот за многих дипломатов мне стыдно, а за школьника нет, наоборот, берет гордость.

Парень говорил о важнейшей вещи. О судьбе участников войны. Учитывая то, что война это когда неправы обе стороны, именно простой человек становится главным положительным героем. Я одинаково оцениваю Сталина и Гитлера, между ними можно ставить знак равенства. И также я одинаково оцениваю простого человека, участвовавшего в войне. Только оценка в первом случае отрицательная, а во втором положительная. У каждого была возможность отсидеться. Ну хорошо, не у каждого, но почти у каждого, однако эти люди буквально понимали чувство долга перед страной, это дорогого стоит.

Забота о судьбе побежденных солдат противника это, безусловно, акт гуманизма, а любой гуманизм надо приветствовать. Я, например, приветствую любое помилование любого преступника. Понятно, что это непопулярно, но гуманизм не может быть популярен, потому что доступен меньшинству. И вот как здорово, что у нас в стране, где гуманизм никак не пропагандируется, десятиклассник выступает с такими речами!

И я просто чувствую, что на детей не действует пропаганда. Они открытые и искренние, им реально все равно, что про них думают учителя с повадками надзирателей, журналисты и блогеры. Это отличные новости для страны. И если дети захотят, чтобы мы ушли и чтобы именно они через какое-то время взяли власть в свои руки, я им помогу. Потому что они это наш единственный шанс.

Татьяна Краснова:

Что сказать о тех, кто готов растерзать мальчика, которому хватило мудрости и доброты, чтобы ненавидеть не немца, а ВОЙНУ…

Видимо, они пережили что-то более горькое, чем дети тех страшных лет. Что-то более ужасное, чем то, что видели врачи полевого госпиталя и солдаты с передовой. Что-то такое, что дотла выжгло в них жалость и милосердие. Что-то такое случилось в их головах, что позволяет им писать залихватское «41-45, можем повторить» на бамперах своих немецких и японских машин, наряжать младенцев в солдатскую форму и прилаживать картонное дуло к детской коляске – так, чтобы дитя в ней было похоже на танкиста, готового сгореть заживо…

Что-то отменило, мне кажется, в их душах саму Победу, ради которой отдали жизни их деды и прадеды.

Слава Богу, у нас есть не только они. Есть и такие, как мальчик Коля из Нового Уренгоя. Может быть, именно его милосердное поколение сможет похоронить войну.

Аббас Галлямов:

При сильном желании в выступлении новоуренгойского школьника, действительно, можно увидеть реабилитацию нацизма. Вопрос только в том, откуда в наших людях это желание? Вопрос - не риторический. Что это? Страх войны? Внутренняя неуверенность и желание с помощью истерики убедить себя, что мы все делаем правильно?..

Есть соблазн списать все это на глупость, но ведь за глупостью тоже что-то скрывается.

Олег Дорман:

Оказывается, в Новом Уренгое живет человек. Умный, добрый и свободный. Что с ним ни делали, он понял про жизнь, про войну и про власть. Спасибо тебе, дорогой мальчик. Твой тихий голос громче барабанов и фанфар. Это пусть в мире патриарха и его хозяев настанет конец света; а твоим голосом жизнь только и будет продолжаться. Раз такое дело, я еще скажу. Ты настоящий русский мальчик. Ты мальчик "Слова", Рублева, Покрова-на-Нерли, мальчик Пушкина, Гоголя, Толстого. Это для тебя сочиняли Мусоргский и Чайковский. Ты мальчик русской милости, сочувствия, доброты. Как их убивали, как жгли, как топтали. А ты - надо же.