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Президент ФРГ призвал все партии проявить ответственность

Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи с канцлером Ангелой Меркель назвал неспособность сформировать новое правительство "беспрецедентной ситуацией". По его словам, предстоит дальнейшее обсуждение с лидерами всех партий, как тех, что были задействованы в переговорах по коалиции, так и других объединений.

Штайнмайер подчеркнул, что ответственность за фомирование правительства в ближайшем будущем несут все политические силы.

В воскресенье стало известно о том, что переговоры о составе правящей коалиции в Германии провалились. От дальнейших консультаций отказались Свободные демократы. Они заявили, что не хотят поддерживать политический курс, в который не верят.

Ожидалось, что сегодня после встречи с Меркель Штайнмайер мог объявить о перевыборах в Бундестаг. По результатам голосования в сентябре, сторонники Меркель набрали наибольшее число голосов. Однако результат оказался для партии худшим за почти 70 лет.

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