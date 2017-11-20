Райкин между одесскими и мединскими

В Одессе сорван концерт Константина Райкина. В Москве на него "наехал" министр культуры. Ситуациию вокруг артиста обсуждают композитор Александр Журбин, писатель Валерий Хаит, журналист Сергей Осташко, критик Юрий Богомолов. Ведущая Елена Рыковцевва