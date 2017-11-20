В Свердловской области открыт монумент в память о жертвах сталинизма

Под Екатеринбургом в районе 12-го километра Московского тракта, где во время "большого террора" 1930-х годов в СССР сотрудники НКВД расстреляли и захоронили около 20 тысяч человек, открыт монумент "Маски скорби". Он создан по проекту скульптора Эрнста Неизвестного.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что сотни тысяч уральцев пострадали в годы массовых репрессий. Среди них были директора заводов, партийные и комсомольские лидеры, офицеры и генералы Красной армии. Были расстреляны учителя, врачи, колхозники, люди самых разных профессий и возраста.

Глава СПЧ Михаил Федотов, присутствовавший на церемонии, напомнил, что на Бутовском полигоне под Москвой, где также проводились расстрелы начертаны слова: "помнить, знать, осудить и потом уже простить". Федотов сравнил деяния сталинизма с храмами сатаны и призвал отречься от них, чтобы они никогда более не повторились.

Скульптурная композиция представляет собой две маски, одна из которых смотрит в сторону Европы, другая - в сторону Азии. Высота монумента - три метра.

Скульптор Эрнст Неизвестный умер в августе 2016 года в возрасте 91 года. В 1996 году он создал монументальное произведение высотой 15 метров "Маска скорби", посвященное жертвам репрессий в Советском Союзе. Эта скульптура установлена в Магадане.