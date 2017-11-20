Кто такой Тельман Исмаилов? Эфир в 21:05.

Обсуждают Анатолий Баранов, Роман Шлейнов
Российский бизнесмен Тельман Исмаилов заочно арестован по обвинению в организации двух убийств, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Марину Русакову.
Она уточнила, что речь идет об убийстве владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилева в мае 2016 года. По этому делу арестован брат Исмаилова Рафик.
Еще один обвиняемый Мехман Керимов, по словам адвоката, оговорил Тельмана Исмаилова. Марина Русакова настаивает на невиновности своего подзащитного.
В сентябре у Исмаилова прошли обыски. Агентство "Интерфакс" сообщало, что они связаны именно с убийством Брилева и Савкина.
Основатель группы АСТ Тельман Исмаилов известен как бывший владелец Черкизовского рынка, закрытого в 2009 году. В 2015-м бизнесмен был признан банкротом, а в марте этого года сообщалось о подготовке процедуры распродажи его активов.
Кто такой Тельман Исмаилов? - обсуждают журналисты Анатолий Баранов, Роман Шлейнов.
Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.
Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.
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