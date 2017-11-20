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Грани времени

Кто такой Тельман Исмаилов? Эфир в 21:05.

Россия. Глава группы компаний "АСТ" Тельман Исмаилов. 30.12.2005

Обсуждают Анатолий Баранов, Роман Шлейнов

Российский бизнесмен Тельман Исмаилов заочно арестован по обвинению в организации двух убийств, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Марину Русакову.

Она уточнила, что речь идет об убийстве владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилева в мае 2016 года. По этому делу арестован брат Исмаилова Рафик.

Еще один обвиняемый Мехман Керимов, по словам адвоката, оговорил Тельмана Исмаилова. Марина Русакова настаивает на невиновности своего подзащитного.

В сентябре у Исмаилова прошли обыски. Агентство "Интерфакс" сообщало, что они связаны именно с убийством Брилева и Савкина.

Основатель группы АСТ Тельман Исмаилов известен как бывший владелец Черкизовского рынка, закрытого в 2009 году. В 2015-м бизнесмен был признан банкротом, а в марте этого года сообщалось о подготовке процедуры распродажи его активов.

Кто такой Тельман Исмаилов? - обсуждают журналисты Анатолий Баранов, Роман Шлейнов.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.

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