Канцлер Германии выразила готовность к новым выборам

Канцлер Германии Ангела Меркель готова вести возглавляемый ею Христианско-демократический союз к новым выборам в бундестаг. Она заявила свою позицию в эфире немецкого общественно-правового телеканала ARD.

В беседе с журналистом канала Меркель выступила против формирования правительства меньшинства, назвав новые выборы в парламент более подходящим вариантом. Глава правительства отметила, что не намерена отказываться от ответстенности федерального канцлера только из-за решения Свободной демократической партии выйти из переговоров о новом правительстве.

Меркель также подчеркнула, что готова к переговорам с Социал-демократической партией Германии о формировании новой "большой коалиции". Однако она намерена дождаться результатов встреч президента ФРГ с лидерами политических партий, после чего примет решение о целесообразности нового сближения с СДПГ.

Ранее в поенедельник председатель СДПГ Мартин Шульц вновь исключил возможность участия его партии в коалиционном правительстве и потребовал, имени правления СДПГ проведения новых парламентских выборов.