CIT: войска Асада вновь применили кассетные бомбы

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила об очередном применении в Сирии запрещенных международной конвенцией кассетных бомб, которые войскам Башара Асада, предположительно, поставила Россия.

Conflict Intelligence Team ссылается на сотрудников отряда сирийской гражданской обороны "Белые каски". По их данным, только 20 ноября при обстрелах кассетными бомбами в районе оазиса Восточная Гута погибли четыре человека, в их числе ребенок, еще 59 местных жителей были ранены. Всего за последнюю неделю жертвами бомбардировок в этом районе стали более 70 человек. При обстрелах использовались кассетные мины З-О-8, принятые на вооружение в СССР в 1983 году. Впервые войска Асада применили эти мины после того, как свою военную операции в Сирии начала Россия, утверждает Conflict Intelligence Team.

Международные правозащитные организации и страны Запада неоднократно обвиняли Россию в применении в Сирии запрещенных международной конвенцией кассетных боеприпасов и химического оружия. В Кремле, несмотря на многочисленные доказательства, отвергают обвинения.