Bloomberg: "Промсбербанк" помогал выводить деньги из России

Американское агентство финансовой информации Bloomberg 20 ноября рассказало о суде над руководителями обанкротившегося "Промсбербанка", через который из России были выведены более 10 миллиардов долларов. Bloomberg утверждает, что часть денег отмывалась в интересах людей, близких к президенту России Владимиру Путину.

В расследовании указано, что в совете директоров банка работал двоюродный брат президента Игорь Путин. "Промсбербанк" был ключевым звеном в одной из крупнейших схем по отмыванию денег, которая когда-либо была разоблачена в России, говорится в публикации агентства Bloomberg.

11 октября Подольский суд Подмосковья вынес приговор по делу о хищении средств на сумму 3 миллиарда 300 миллионов рублей в "Промсбербанке". Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, перед Подольским судом предстали основной акционер "Промсбербанка" Алексей Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, бывший начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и москвич Владимир Исайченко. Всем им инкриминировали хищение и растрату средств "Промсбербанка".

Все подсудимые были признаны виновными и получили наказание от трех лет условного заключения до девяти лет колонии. Последний, самый крупный срок, назначили Алексею Куликову.

По версии следствия, Куликов разработал и осуществил схемы, благодаря которым из "Промсбербанка" было выведено более 3 миллиардов рублей.