В Петербурге почтили память Галины Старовойтовой, убитой 19 лет назад

В годовщину убийства Галины Старовойтовой ее друзья, родные, те, кто считает важным помнить о ней и через 19 лет после ее гибели, пришли с цветами на ее могилу на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры. Сестра Галины Старовойтовой, Ольга Старовойтова считает, что память об убитом депутате Госдумы сегодня особенно важна: народ с короткой памятью рискует все время переживать повторения таких убийств. Ольга Старовойтова считает, что если в России забудут Галину Старовойтову, то забудут и Анну Политковскую, и других жертв политических убийств. Она все еще не теряет надежды, что продолжающееся расследование убийства ее сестры позволит найти заказчика преступления.

В 19 часов в Интерьерном театре начался вечер памяти Галины Старовойтовой, на котором Ольга Старовойтова впервые подробно рассказала о том, как она узнала о гибели своей сестры. По мнению Ольги Старовойтовой, если бы в свое время Ельцин продолжал прислушиваться Галине Старовойтовой больше, чем к силовикам, то Россия смогла бы избежать многих бед, а если бы сегодня российские власти изучали ее наследие, то, возможно, удалось бы избежать конфликта на Украине – ведь о русско-украинских отношениях она тоже подробно писала. На вечере прозвучали фрагменты из нескольких выступлений Галины Старовойтовой в Государственной Думе. Закончился вечер спектаклем по мотивам стихов ингушского поэта Али Хашагульгова. Все это время на сцене стоял портрет Галины Старовойтовой, играющей на виолончели.

Председатель партии «Демократическая Россия», депутат Госдумы, историк, специалист в области межнациональных отношений Галина Старовойтова была убита 20 ноября 1998 года. Следствие считает, что это дело рук «тамбовской» преступной группировки. Исполнители преступления Юрий Колчин и Виталий Акиншин в 2005 были приговорены к 20 и 23,5 годам колонии строгого режима. В 2011 году Колчин назвал заказчиком убийства бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Глущенко, который в 2015 году получил 17 лет колонии строгого режима. Тем не менее, многие считают, что истинный заказчик преступление так и не найден.

Голос Галины Старовойтовой в программе "Радио Свобода" слушаете здесь