Президент Чехии Милош Земан прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

Президент Чехии Милош Земан прибыл в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Четырехдневная поездка пророссийского лидера Чехии будет также включать визит в Москву, где он встретится 22 ноября с главой правительства Дмитрием Медведевым и выступит на российско-чешском бизнес-форуме, где будут присутствовать около 130 руководителей чешских компаний. 22 ноября он также планирует обед с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Должность Земана в основном является церемониальной, но его высказывания, сделанные в прошлом, выражающие поддержку России и Путину, вызвали определенную озабоченность у чешского правительства и западных союзников.

Земан вызвал негативную реакцию Киева, когда поставил под сомнение эффективность введенных Западом санкций против России за агрессию на Украине. Земан назвал аннексию Москвой Крыма в 2014 году "свершившимся фактом" и выразил мнение о том, что Россия должна сделать компенсацию Украине, возможно, газом, нефтью или деньгами. Он также безуспешно призвал чешское правительство провести референдум о членстве в Европейском союзе и НАТО, хотя и утверждал, что предпочитает оставаться в обеих организациях и "просто хочет предоставить гражданам выбор".

В 2016 году он обвинил Соединенные Штаты в "незаконном" участии в гражданской войне в Сирии, одновременно высоко оценив российскую "антитеррористическую кампанию" в этой стране.