Президент Ирана заявил о победе над группировкой "Исламское государство"

Президент Ирана Хасан Рухани заявил о победе над экстремистской группировкой "Исламское государство" во вторник в прямом эфире на государственном телевидении. Высокопоставленный командир Стражей Исламской революции генерал-майор Кассем Солеймани также объявил о разгроме "Исламского государства" в послании, направленном верховному лидеру Ирана во вторник. Послание было опубликовано на сайте Sepah News, новостном сайте Стражей.

Видеоролики и фотографии Солеймани, командовавшего Силами Кодс, подразделением Стражей исламской революции, ответственным​ за операции за границами Ирана на передовых позициях в боях против экстремистской группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии часто публикуются иранскими СМИ в последние годы.

На прошлой неделе иранские СМИ опубликовали фотографии Солеймани в Альбу-Камале в восточной Сирии, городе, который был последней территорией, отбитой у "Исламского государства".

Революционная гвардия Стражей исламской революции - самая мощная военная сила Ирана, которая также контролирует экономическую империю стоимостью в миллиарды долларов, в течение нескольких лет борется за поддержку президента Сирии Башара Асада и центрального правительства в Багдаде.

Более тысячи членов Стражей исламской революции, включая старших командиров, были убиты в Сирии и Ираке.