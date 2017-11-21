Центр Луганска заняли неизвестные вооруженные люди

Неизвестные вооруженные люди заняли центр захваченного пророссийскими сепаратистами Луганска. Они блокируют доступ к административным зданиями самопровозглашенной "Луганской народной республики". Лидер "ЛНР" Игорь Плотницкий приказал неизвестным освободить город, однако они отказались выполнять его требование. Как сообщает "Новая газета", в Луганск прибыли три грузовика с вооруженными сепаратистами так называемой Республиканской государственной службы охраны "Донецкой народной республики".

Происходящее в Луганске может быть связано с конфликтом Плотницкого с министром внутренних дел "ЛНР" Игорем Корнетом. 20 ноября Плотницкий отправил его в отставку – "в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела". Глава МВД, по данным СМИ, отказался подчиняться приказу.

21 ноября Корнет назвал "слухами" сведения о своей отставке. Присутствие вооруженных людей в центре Луганска он объяснил тем, что сегодня ночью сотрудники МВД "ЛНР" якобы задержали некую украинскую диверсионную группу. "Продолжается поиск и задержание оставшихся членов группы и их пособников", – заявил Корнет. Он также заявил о задержании директора телеканала "ЛНР" Анастасии Шуркаевой, руководителя администрации главы "ЛНР" Ирины Тейцман, а также начальника Службы правительственной безопасности МВД "ЛНР" Евгения Селиверстова. Шуркаева, по словам Корнета, связана с украинскими спецслужбами, а Тейцман и Селиверстов причастны "к инсценировке государственного переворота в "ЛНР" в сентябре 2016 года. ​Аресты якобы проходили по указанию Плотницкого.