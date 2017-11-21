Россия не будет участвовать в авиасалоне в Фарнборо в 2018 году

Международный аэрокосмический салон в Фарнборо (Великобритания") не разрешил российским компаниям участвовать в 2018 году в традиционном смотре в английском графстве Гэмпшир. Сотрудник пресс-службы авиасалона пояснил российскому агентству РБК, что устроители смотра следуют требованиям правительственного ведомства по контролю за экспортом. Речь идёт о действующем эмбарго Евросоюза на поставку вооружений и военной техники в Россию и из России.

Ограничения введены на любые услуги и поставки вооружения для российского военно-промышленного комплекса. Под эти ограничения подпадают, в частности, устройства двойного назначения, которые в конечном итоге могут оказаться в распоряжении российских военных.

Ранее 21 ноября, агентство Интерфакс опубликовало интервью с заместителем главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Анатолий Пинчук заявил, что запрет на демонстрацию в Фарнборо российской военной продукции – это "пример недобросовестной конкуренции". Пинчук выразил сожаление, что российская сторона не сможет обменяться опытом и показать свои возможности на авиасалоне в Фанрборо летом 2018 года.

Европейские санкции на поставку вооружений и военной техники в Россию и из России были введены в ответ на российскую аннексию Крыма и роль Москвы в вооружённом конфликте на востоке Украины.