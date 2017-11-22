БТР ДНР в ЛНР

Русские социальные сети последнее время мало интересуются происходящим в самопровозглашённых республиках на востоке Украины.

Однако публику взбудоражили новости о "перевороте" в так называемой "ЛНР".

Борис Цейтлин:

Пишут, что в Луганске "госпереворот". Узнаю брата Колю.

Илья Крамник:

Что там в Луганске? Курсы вежливости?

Роман Могучий:

Хочу, чтоб в Луганске Майдан был. «Я девочка! Я не хочу в Новоросію! Я хочу кружевные трусікі і Київ!»

Дмитрий Бутрин:

(двойное отрицание)

в отношении этой самой лнр термин "военный переворот" даже и применять как-то странно.

Эдуард Лимонов:

Я не знаю, что происходит в Луганске, а вы знаете ещё меньше моего.

Будем надеяться что происходящее обернётся для России позитивно. Только так и можно и нужно измерять события : хорошо для России - значит и нам хорошо.

Вскоре выяснилось, что в Луганске конфликт между главой непризнанной республики Плотницким и "министром внутренних дел" Игорем Корнетом. Появились сообщения о том, что Плотницкий бежал в Россию.

Павел Пряников:

"В ЛНР путчисты отключили телевидение".

И тут сейчас шестая колонна луганского Мугабе свергнет

Александр Сотник:

Главное - вовремя смыться. Вот вам и вождь ЛНР. А как дышал!..

Глеб Павловский:

в Москве ждут миллиардера Мугабе, а вместо него к нам едет нищеброд

Алексей Топоров:

Пишут по скайпу из Луганска. Говорят, подразделения местного Мугабе, имеющего в народе ласковое прозвище "Колыван", взяли в осаду здание МВД, подтянули БТР-ы. Все само развалится, говорят луганчане, украм останется только заехать и взять без сопротивления.

Как оно там будет, вряд ли кто с точностью предскажет, но то, что все идет через одно место, с этим не поспоришь.

Геннадий Дубовой:

Народ теряется в догадках и высасывет из виртуального пальца всевозможные конспирологические версии "попытки переворота" в ЛНР. А объяснение случившемуся более чем простое.

Вчера Александр Хуг , глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ встретился с главой ЛНР Игорем Плотницким. " Моей первой остановкой является Луганск (после Киева), - сказал Хуг. - Сотрудники СММ ОБСЕ имели очень хороший разговор с господином Плотницким и Дейнегой (недавно заявившим о возможности преобразования ЛДНР в ОРДЛО в составе Украины). С этим двумя людьми мы обсудили ряд очень важных моментов…"

Сегодня – "попытка переворота". Всякий "очень хороший разговор", чреватый плохими последствиями для республик будет заканчиваться… не так, как требуется хозяевам Хуга. Точка. Sapienti sat.

Александр Кобринский:

Еще только в сентябре лидер "Лугандона" Плотницкий официально заявлял:

"Мы должны вспомнить опыт Великой Отечественной войны, когда каждый гражданин был добровольным помощником СМЕРШа, поэтому диверсанты и шпионы шагу не могли ступить по нашей земле. В ближайшее время в СМИ появятся инструкции, как незаметно выявлять террористов и сообщать о них в компетентные республиканские органы".

Не прошло и двух месяцев, как террористов, шпионов и диверсантов "выявили" в непосредственном окружении самого Плотницкого. Еще немного - им мы узнаем сенсационную новость: сам глава так называемой "ЛНР" был украинским шпионом. Ну, и, видимо, по совместительству, американским и английским, так как опыт НКВД и "СМЕРША" требовал, чтобы шпион работал, как минимум на 2-3 страны.

Дмитрий Гудков:

Всем поклонникам товарища Сталина можно уже сейчас перебираться в ЛНР: там реконструкторы буквально в этим минуты доклеивают декорации СССР 30-х годов.

Некий Корнет (возможно, Оболенский), «глава МВД», был подвинут с «должности» «главой республики» Плотницким, обиделся и захватил полгорода. А потом выпустил такой, извините, релиз.

«В последнее время в результате деструктивных действий ряда должностных лиц усилилась критика правоохранительного ведомства в средствах массовой информации. Указанными лицами в течение длительного времени до главы ЛНР целенаправленно доводилась недостоверная информация о якобы причастности сотрудников МВД к противоправной деятельности. Это обусловлено тем, что нами получены неопровержимые доказательства причастности отдельных высокопоставленных представителей органов власти к преступной деятельности в ущерб интересам республики и народу Луганщины».

Бухаринско-троцистский заговор раскрыт. Негодяи обманывали товарища Сталина! Расстрелять, как бешеных собак. Вот и списочек шпионов трех разведок имеется: «...получены доказательства причастности директора ГТРК ЛНР Анастасии Шуркаевой к деятельности украинских спецслужб. Установлена причастность руководителя администрации главы ЛНР Ирины Тейцман, а также начальника Службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова к инсценировке в сентябре 2016 года государственного переворота в ЛНР. В результате был убит бывший премьер-министр Цыпкалов Геннадий Николаевич и приговорен к длительному тюремному заключению заместитель командующего управления народной милиции ЛНР Виталий Киселев».

Снова повторю: и Сталин, и вся эта Новороссия ближе, чем кажутся. Путин — тоже знатный реконструктор — успешно выстроил ее у границ России, и ничто не помешает ему на очередном сроке достроить то же самое и внутри. Товарищам Добродееву, Вайно, Золотову приготовиться.

Ирек Муртазин:

Новости из Луганска напомнили историю ОПГ «Ореховские».

Для поддержания дисциплины и сохранения власти «Ореховские» периодически устраивались «чистки», во время которых были ликвидированы полторы сотни бандосов… Убийства часто поручались друзьям и даже родственникам жертвы…



«Одинцовские» объясняли «чистки» тем, что «приговоренный» зашвкарился сотрудничеством с полицией или как-то еще накосячил.



Луганские в этом отношении в более привилегированном положении. У них есть возможность валить на происки спецслужб Украины да на засланные диверсионно-разведывательной группы…

И вот ещё одна важная подробность - участие в перевороте вооружённых сил другой сепаратистской республики!

Роман Доброхотов:

Теперь уже ЛНР воюет с ДНР??

Станислав Яковлев:

Мы победим Новороссию только в том случае, если сможем внушить донецким и луганским, что они два разных народа.

Отто фон Даллес.

Сергей Наумович:

Новороссия просит созвать экстренное заседание СБ ООН из-за вторжения Новороссии в Новороссию

Олег Пшеничный:

Силы ДНР вошли в ЛНР для защиты донецкоговорящего населения от луганского нацизма.

Александр Володарский:

НЕ ПОЗВОЛИМ ДОНЕЦКИМ ЗАХВАТЧИКАМ ТОПТАТЬ СВЯТУЮ ЛУГАНСКУЮ ЗЕМЛЮ!

Олег Лекманов:

ДНР на БТР грозно мчится в ЛНР -

Кровь живая льется, льется в царстве фейковых химер.

Гасан Гусейнов:

- Почему глава Луганской народной республики Плотницкий бежал в Российскую Федерацию от своих донецких братьев?

- Потому что Российская Федерация не является стороной конфликта!

Александр Рыклин:

А если конфликт между ДНР и ЛНР перерастет в полномасштабную войну, вы за кого болеть станете?

Константин Боровой:

Пусть сожрут друг друга

Дмитрий Аграновский:

Не знаю, чем там кончится, скорее всего, всё будет хорошо. Но сколько же можно держать Донецк и Луганск в подвешенном состоянии? Их давно надо объединить, и у же если пока признать нельзя, хотя по-моему можно и даже к России присоединить, то хоть интегрировать в нашу экономику. А хуже не будет - санкции всерьез и надолго, и это отлично. Чем жестче санкции, тем больше у нас шансов отвязаться от Запада и подавить его пятую колонну внутри страны. Наше будущее не с Западом, а с Китаем, Индией и вообще всеми незападными странами. А Запада скоро и так не будет.

Сергей Марков:

Все считают, что северные кураторы должны более жестко и системно управлять воюющим Донбассом, противостоящим милитаризованному радикальному русофобскому киевскому режиму, управляемому врагами России в лице спецслужб США. Север обязан управлять Донбассом лучше, чем американцы управляют Украиной.

Максим Артемьев:

Поговорил с людьми из Луганска - что там происходит? - ибо в Инете никакой достоверной информации. Оказалось, что даже местные журналисты ничего не знают. По их словам 70% населения даже не слышали о конфликте Плотницкий-Корнет, и все происходящее свалилось как снег на голову. Была сказана примечательная фраза насчет вчерашней колонны грузовиков с военными, вошедшей в город - "у кого грузовики - у того и власть".

PS И что удивительно - местные сказали, что сейчас в Луганске ремонтируют дорог и домов куда больше чем до войны. Мол, столько много Россия помогает.

Андрей Дихтяренко:

Велик соблазн, как и все вы, начать шутить на тему "обещанной пророком войны ДНР и ЛНР", но похоже, это не тот случай.

В Луганск заехали никакие не донецкие. Зашли российские военные, чтобы не дать Корнету и Плотницкому наделать глупостей, пока в Москве будут решать, как разрулить этот конфликт.

И варианты развития событий (как мне кажется, от наиболее вероятного к наименее):

1. Разумный компромисс: всех оставят на своих местах, с формальными уступками друг другу. Возможно, Плотницкий потеряет пару пешек. Стороны готовятся к решающему сражения через год - в ноябре 2018 будут "выборы главы ЛНР".

2. Корнета немедленно уходят в отставку под гарантии личной безопасности.

3. Плотницкого готовят к постепенному уходу в отставку параллельно с подготовкой "дорожной карты" по формированию новой переходной власти и возможных досрочных выборов.

4. Ситуация выходит из-под контроля, разгул "украинских дрг" - то есть перестрелки на улицах, подрывы авто и прочие прелести обострения политической борьбы а-ля ЛНР.

5. Зашли все-таки донецкие. Немедленно начинается обещанная пророком война ДНР и ЛНР, и Луганщина получает выход к морю.

6. ВСУ переходит в наступление. Корнет и Плотницкий синхронно надевают футболки "Луганськ це Україна".

7. Путин, читая сводки из Луганска, умирает от сердечного приступа.

Денис Казанский:

Если бы Путин действительно хотел без потери лица выйти из донбасской авантюры, то сейчас для этого был бы лучший момент.

Дождаться замеса в Луганске и сдать его Украине - мол, мы им помогали, поддерживали как могли, но они там сами перегрызлись и погубили свою республику. Сами виноваты, ничего не поделаешь. В сложившейся ситуации за такой шаг его в России мало кто осудил бы.

Но пока что-то не похоже, что лавочку собираются сворачивать.

Роман Попков:

Удивительные, конечно, "народные республики" были созданы когда-то Кремлем и "русской весной". Украинцы и либеральные российские публицисты глумились, сравнивая их с африканскими государственными образованиями, конструировали всякие смешные термины типа "Луганда", "Домбабве" и т.п.

Но реальность, как всегда, оказалась круче всех этих публицистических юмористических конструкций. Ведь действительно же, в происходящем в Зимбабве куда проще разобраться, чем в том, что сейчас происходит в ЛНР. В Зимбабве хотя бы какая-то пресса есть, хотя бы какие-то работающие государственные и общественные институты, хотя бы какие-то процедуры, кроме "Калашникова" и посадки на подвал. Нет, ясно, что в Зимбабве, как и в ЛНР, "Калашников" - главный аргумент, но есть еще хотя бы что-то кроме него. Вон даже слово "импичмент" африканцы научились употреблять. Зимбабве - явно более передовая и более понятная республика.

Алексей Широпаев:

Агония бандитских "республик"

Олег Козырев:

При всем трагикомизме происходящего в банановой республике ЛНР с их банановыми полевыми командирами, с местным Мугабе-Плотницким, сбежавшим в Россию, с банановыми войсками, вошедшими из ДНР в ЛНР с целью подавить банановые беспорядки...

В общем, при всем происходящем не надо забывать, что на этих двух территориях и у русских и у украинцев, проживающих там, отняли право выбора, право управлять своей судьбой. Там правит самая настоящая хунта, власть каких-то стремных прокремлевских боевиков, отнявших у населения будущее и настоящее.

Ничего все эти липовые носители якобы русского мира не принесли жителям кроме нищеты и бесправия.

Россия обязана как можно быстрее вернуть контроль над границей Украине, вывести войска и "отпускников" вместе с банановыми диктаторами и вернуть людям спокойную жизнь в составе Украины. В Славянске и Краматорске, как ушли всякие бородаи, жизнь стала мирной и спокойной. Такой она должна стать и по всей Луганской и Донецкой областях.