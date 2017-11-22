БТР ДНР в ЛНР

Русские социальные сети последнее время мало интересуются происходящим в самопровозглашённых республиках на востоке Украины.
Однако публику взбудоражили новости о "перевороте" в так называемой "ЛНР".
Пишут, что в Луганске "госпереворот". Узнаю брата Колю.
Что там в Луганске? Курсы вежливости?
Хочу, чтоб в Луганске Майдан был. «Я девочка! Я не хочу в Новоросію! Я хочу кружевные трусікі і Київ!»
(двойное отрицание)
в отношении этой самой лнр термин "военный переворот" даже и применять как-то странно.
Я не знаю, что происходит в Луганске, а вы знаете ещё меньше моего.
Будем надеяться что происходящее обернётся для России позитивно. Только так и можно и нужно измерять события : хорошо для России - значит и нам хорошо.
Вскоре выяснилось, что в Луганске конфликт между главой непризнанной республики Плотницким и "министром внутренних дел" Игорем Корнетом. Появились сообщения о том, что Плотницкий бежал в Россию.
"В ЛНР путчисты отключили телевидение".
И тут сейчас шестая колонна луганского Мугабе свергнет
Главное - вовремя смыться. Вот вам и вождь ЛНР. А как дышал!..
в Москве ждут миллиардера Мугабе, а вместо него к нам едет нищеброд
Пишут по скайпу из Луганска. Говорят, подразделения местного Мугабе, имеющего в народе ласковое прозвище "Колыван", взяли в осаду здание МВД, подтянули БТР-ы. Все само развалится, говорят луганчане, украм останется только заехать и взять без сопротивления.
Как оно там будет, вряд ли кто с точностью предскажет, но то, что все идет через одно место, с этим не поспоришь.
Народ теряется в догадках и высасывет из виртуального пальца всевозможные конспирологические версии "попытки переворота" в ЛНР. А объяснение случившемуся более чем простое.
Вчера Александр Хуг , глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ встретился с главой ЛНР Игорем Плотницким. " Моей первой остановкой является Луганск (после Киева), - сказал Хуг. - Сотрудники СММ ОБСЕ имели очень хороший разговор с господином Плотницким и Дейнегой (недавно заявившим о возможности преобразования ЛДНР в ОРДЛО в составе Украины). С этим двумя людьми мы обсудили ряд очень важных моментов…"
Сегодня – "попытка переворота". Всякий "очень хороший разговор", чреватый плохими последствиями для республик будет заканчиваться… не так, как требуется хозяевам Хуга. Точка. Sapienti sat.
Еще только в сентябре лидер "Лугандона" Плотницкий официально заявлял:
"Мы должны вспомнить опыт Великой Отечественной войны, когда каждый гражданин был добровольным помощником СМЕРШа, поэтому диверсанты и шпионы шагу не могли ступить по нашей земле. В ближайшее время в СМИ появятся инструкции, как незаметно выявлять террористов и сообщать о них в компетентные республиканские органы".
Не прошло и двух месяцев, как террористов, шпионов и диверсантов "выявили" в непосредственном окружении самого Плотницкого. Еще немного - им мы узнаем сенсационную новость: сам глава так называемой "ЛНР" был украинским шпионом. Ну, и, видимо, по совместительству, американским и английским, так как опыт НКВД и "СМЕРША" требовал, чтобы шпион работал, как минимум на 2-3 страны.
Всем поклонникам товарища Сталина можно уже сейчас перебираться в ЛНР: там реконструкторы буквально в этим минуты доклеивают декорации СССР 30-х годов.
Некий Корнет (возможно, Оболенский), «глава МВД», был подвинут с «должности» «главой республики» Плотницким, обиделся и захватил полгорода. А потом выпустил такой, извините, релиз.
«В последнее время в результате деструктивных действий ряда должностных лиц усилилась критика правоохранительного ведомства в средствах массовой информации. Указанными лицами в течение длительного времени до главы ЛНР целенаправленно доводилась недостоверная информация о якобы причастности сотрудников МВД к противоправной деятельности. Это обусловлено тем, что нами получены неопровержимые доказательства причастности отдельных высокопоставленных представителей органов власти к преступной деятельности в ущерб интересам республики и народу Луганщины».
Бухаринско-троцистский заговор раскрыт. Негодяи обманывали товарища Сталина! Расстрелять, как бешеных собак. Вот и списочек шпионов трех разведок имеется: «...получены доказательства причастности директора ГТРК ЛНР Анастасии Шуркаевой к деятельности украинских спецслужб. Установлена причастность руководителя администрации главы ЛНР Ирины Тейцман, а также начальника Службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова к инсценировке в сентябре 2016 года государственного переворота в ЛНР. В результате был убит бывший премьер-министр Цыпкалов Геннадий Николаевич и приговорен к длительному тюремному заключению заместитель командующего управления народной милиции ЛНР Виталий Киселев».
Снова повторю: и Сталин, и вся эта Новороссия ближе, чем кажутся. Путин — тоже знатный реконструктор — успешно выстроил ее у границ России, и ничто не помешает ему на очередном сроке достроить то же самое и внутри. Товарищам Добродееву, Вайно, Золотову приготовиться.
Новости из Луганска напомнили историю ОПГ «Ореховские».
Для поддержания дисциплины и сохранения власти «Ореховские» периодически устраивались «чистки», во время которых были ликвидированы полторы сотни бандосов… Убийства часто поручались друзьям и даже родственникам жертвы…
«Одинцовские» объясняли «чистки» тем, что «приговоренный» зашвкарился сотрудничеством с полицией или как-то еще накосячил.
Луганские в этом отношении в более привилегированном положении. У них есть возможность валить на происки спецслужб Украины да на засланные диверсионно-разведывательной группы…
И вот ещё одна важная подробность - участие в перевороте вооружённых сил другой сепаратистской республики!
Теперь уже ЛНР воюет с ДНР??
Мы победим Новороссию только в том случае, если сможем внушить донецким и луганским, что они два разных народа.
Отто фон Даллес.
Новороссия просит созвать экстренное заседание СБ ООН из-за вторжения Новороссии в Новороссию
Силы ДНР вошли в ЛНР для защиты донецкоговорящего населения от луганского нацизма.
НЕ ПОЗВОЛИМ ДОНЕЦКИМ ЗАХВАТЧИКАМ ТОПТАТЬ СВЯТУЮ ЛУГАНСКУЮ ЗЕМЛЮ!
ДНР на БТР грозно мчится в ЛНР -
Кровь живая льется, льется в царстве фейковых химер.
- Почему глава Луганской народной республики Плотницкий бежал в Российскую Федерацию от своих донецких братьев?
- Потому что Российская Федерация не является стороной конфликта!
А если конфликт между ДНР и ЛНР перерастет в полномасштабную войну, вы за кого болеть станете?
Пусть сожрут друг друга
Не знаю, чем там кончится, скорее всего, всё будет хорошо. Но сколько же можно держать Донецк и Луганск в подвешенном состоянии? Их давно надо объединить, и у же если пока признать нельзя, хотя по-моему можно и даже к России присоединить, то хоть интегрировать в нашу экономику. А хуже не будет - санкции всерьез и надолго, и это отлично. Чем жестче санкции, тем больше у нас шансов отвязаться от Запада и подавить его пятую колонну внутри страны. Наше будущее не с Западом, а с Китаем, Индией и вообще всеми незападными странами. А Запада скоро и так не будет.
Все считают, что северные кураторы должны более жестко и системно управлять воюющим Донбассом, противостоящим милитаризованному радикальному русофобскому киевскому режиму, управляемому врагами России в лице спецслужб США. Север обязан управлять Донбассом лучше, чем американцы управляют Украиной.
Поговорил с людьми из Луганска - что там происходит? - ибо в Инете никакой достоверной информации. Оказалось, что даже местные журналисты ничего не знают. По их словам 70% населения даже не слышали о конфликте Плотницкий-Корнет, и все происходящее свалилось как снег на голову. Была сказана примечательная фраза насчет вчерашней колонны грузовиков с военными, вошедшей в город - "у кого грузовики - у того и власть".
PS И что удивительно - местные сказали, что сейчас в Луганске ремонтируют дорог и домов куда больше чем до войны. Мол, столько много Россия помогает.
Велик соблазн, как и все вы, начать шутить на тему "обещанной пророком войны ДНР и ЛНР", но похоже, это не тот случай.
В Луганск заехали никакие не донецкие. Зашли российские военные, чтобы не дать Корнету и Плотницкому наделать глупостей, пока в Москве будут решать, как разрулить этот конфликт.
И варианты развития событий (как мне кажется, от наиболее вероятного к наименее):
1. Разумный компромисс: всех оставят на своих местах, с формальными уступками друг другу. Возможно, Плотницкий потеряет пару пешек. Стороны готовятся к решающему сражения через год - в ноябре 2018 будут "выборы главы ЛНР".
2. Корнета немедленно уходят в отставку под гарантии личной безопасности.
3. Плотницкого готовят к постепенному уходу в отставку параллельно с подготовкой "дорожной карты" по формированию новой переходной власти и возможных досрочных выборов.
4. Ситуация выходит из-под контроля, разгул "украинских дрг" - то есть перестрелки на улицах, подрывы авто и прочие прелести обострения политической борьбы а-ля ЛНР.
5. Зашли все-таки донецкие. Немедленно начинается обещанная пророком война ДНР и ЛНР, и Луганщина получает выход к морю.
6. ВСУ переходит в наступление. Корнет и Плотницкий синхронно надевают футболки "Луганськ це Україна".
7. Путин, читая сводки из Луганска, умирает от сердечного приступа.
Если бы Путин действительно хотел без потери лица выйти из донбасской авантюры, то сейчас для этого был бы лучший момент.
Дождаться замеса в Луганске и сдать его Украине - мол, мы им помогали, поддерживали как могли, но они там сами перегрызлись и погубили свою республику. Сами виноваты, ничего не поделаешь. В сложившейся ситуации за такой шаг его в России мало кто осудил бы.
Но пока что-то не похоже, что лавочку собираются сворачивать.
Удивительные, конечно, "народные республики" были созданы когда-то Кремлем и "русской весной". Украинцы и либеральные российские публицисты глумились, сравнивая их с африканскими государственными образованиями, конструировали всякие смешные термины типа "Луганда", "Домбабве" и т.п.
Но реальность, как всегда, оказалась круче всех этих публицистических юмористических конструкций. Ведь действительно же, в происходящем в Зимбабве куда проще разобраться, чем в том, что сейчас происходит в ЛНР. В Зимбабве хотя бы какая-то пресса есть, хотя бы какие-то работающие государственные и общественные институты, хотя бы какие-то процедуры, кроме "Калашникова" и посадки на подвал. Нет, ясно, что в Зимбабве, как и в ЛНР, "Калашников" - главный аргумент, но есть еще хотя бы что-то кроме него. Вон даже слово "импичмент" африканцы научились употреблять. Зимбабве - явно более передовая и более понятная республика.
Агония бандитских "республик"
При всем трагикомизме происходящего в банановой республике ЛНР с их банановыми полевыми командирами, с местным Мугабе-Плотницким, сбежавшим в Россию, с банановыми войсками, вошедшими из ДНР в ЛНР с целью подавить банановые беспорядки...
В общем, при всем происходящем не надо забывать, что на этих двух территориях и у русских и у украинцев, проживающих там, отняли право выбора, право управлять своей судьбой. Там правит самая настоящая хунта, власть каких-то стремных прокремлевских боевиков, отнявших у населения будущее и настоящее.
Ничего все эти липовые носители якобы русского мира не принесли жителям кроме нищеты и бесправия.
Россия обязана как можно быстрее вернуть контроль над границей Украине, вывести войска и "отпускников" вместе с банановыми диктаторами и вернуть людям спокойную жизнь в составе Украины. В Славянске и Краматорске, как ушли всякие бородаи, жизнь стала мирной и спокойной. Такой она должна стать и по всей Луганской и Донецкой областях.
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