Жириновский в шестой раз идет на выборы президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен в шестой раз участвовать в выборах президента России. Решение о выдвижении Жириновского единогласно принял высший совет его партии и президиум фракции ЛДПР в Госдуме. "Безумно благодарен", – заявил в ответ на это решение Жириновский.

Владимиру Жириновскому 71 год. Он участвовал во всех пяти президентских выборах в Российской Федерации, его лучший результат – 9,35 процента голосов на выборах главы государства в 2008 году. За время своей политической деятельности Жириновский неоднократно обвинялся в неуважении к журналистам, коллегам и избирателям. В частности, в 2014 году лидер ЛДПР, находясь в Госдуме, оскорбил и призвал изнасиловать беременную журналистку. В 2013 году Жириновский призвал окружить колючей проволокой Северный Кавказ, а "чеченцев, дагестанцев, осетин выгнать" из Центральной России. В 2012 году политик оскорбил жителей Урала, назвав их "дебилами". Лидер ЛДПР поддерживает аннексию Крыма. Также известна фраза Жириновского о том, что "русский солдат омоет сапоги в Индийском океане". С какой программой лидер ЛДПР намерен баллотироваться на пост президента России в 2018 году, пока неизвестно.

Ранее о намерении участвовать в президентских выборах заявили, в частности, оппозиционер Алексей Навальный, телеведущая Ксения Собчак, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский и бизнесмен Сергей Полонский. Действующий президент России Владимир Путин, который руководит страной уже почти 18 лет, пока не объявил, будет ли он участвовать в выборах.