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Учащихся в Китае принуждали собирать смартфоны iPhone X

Покупатели iPhone X в Австралии, ноябрь 2017

Основной поставщик Apple компания Foxconn незаконно использует на своих заводах в Китае труд учащихся. Об этом сообщает издание Financial Times. Шестеро студентов техникума железнодорожного транспорта рассказали газете, что вместе с еще 3 тысячами учащихся работали по 11 часов в день на протяжении трех месяцев. В Китае школьники по закону не могут работать более 40 часов в неделю.

По словам собеседников издания, училище выдавало сборку смартфонов iPhone X за учебную практику. Без нее студентам угрожали не выдать документы о среднем образовании. При этом они отметили, что работа не имела "ничего общего с их профессией". По словам одной из школьниц, за день она собирала более тысячи камер для телефона.

В России начались продажи iPhone X‍
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В Apple и Foxconn подтвердили, что практиканты в Китае работали сверхурочно, что нарушает закон и внутренние правила заводов. При этом компании утверждают, что труд учащихся был добровольным и оплачивался, кроме того, им предоставляли страховку. Представители техникума и китайские власти публикацию не комментировали.

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