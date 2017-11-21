Во Франции задержан член Совета Федерации Сулейман Керимов

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Во Франции задержан член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российского посольства. Задержание прошло поздно вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы. О его причинах пока не сообщается.
В феврале Полиция провела обыск на вилле Hier площадью 12 тысяч квадратных метров на юге Франции. Местное издание Nice-Martin связывает ее и еще несколько элитных построек с Керимовым.
По документам владельцем этих вилл является швейцарский финансист Александр Штудхальтер, но полиция подозревает, что он "прикрывает" реального владельца этой недвижимости, сообщала газета.
Сулейман Керимов является членом Совета Федерации от Дагестана с 2008 года. В 2016 году он занял 45-е место в рейтинге "200 богатейших бизнесменов России" с состоянием в 1,6 миллиарда долларов.
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