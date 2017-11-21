Во Франции задержан член Совета Федерации Сулейман Керимов

Во Франции задержан член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российского посольства. Задержание прошло поздно вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы. О его причинах пока не сообщается.

В феврале Полиция провела обыск на вилле Hier площадью 12 тысяч квадратных метров на юге Франции. Местное издание Nice-Martin связывает ее и еще несколько элитных построек с Керимовым.

По документам владельцем этих вилл является швейцарский финансист Александр Штудхальтер, но полиция подозревает, что он "прикрывает" реального владельца этой недвижимости, сообщала газета.

Сулейман Керимов является членом Совета Федерации от Дагестана с 2008 года. В 2016 году он занял 45-е место в рейтинге "200 богатейших бизнесменов России" с состоянием в 1,6 миллиарда долларов.