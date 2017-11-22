Американские дипломаты обвиняют Тиллерсона в нарушении закона

Группа высокопоставленных американских дипломатов предприняла почти что беспрецедентный шаг, обвинив своего начальника, государственного секретаря Рекса Тиллерсона в несоблюдении закона, наказывающего иностранные государства за рекрутирование несовершеннолетних подростков в качестве солдат.

Информацию об этом, основанную на служебном документе, составленном критиками Тиллерсона, распространило агентство Reuters.

В июне глава внешнеполитического ведомства исключил из списка государств — нарушителей названного закона Ирак, Мьянму и Афганистан, несмотря на официально обнародованные сведения Государственного департамента, что армии в этих странах насильно ставят подростков под ружье.

Попадание страны в этот список усложняет передачу ей американского оружия. В настоящее время Афганистан и Ирак являются союзниками США, Мьянма, в свою очередь, привлекает внимание Вашингтона как потенциальный участник антикитайского блока.

Представитель Госдепартамента поддержала решение Тиллерсона, отметив, что "оно, строго говоря, соответствует закону в том его толковании, которого придерживается госсекретарь". Сам Тиллерсон ушел от вопросов журналистов об этом деле. Помощник госсекретаря в письменном ответе критикам указал на необходимость "отличать страны, которые никак не пытаются исправить ситуацию с несовершеннолетними солдатами, от тех, которые пытаются, но пока лишь с частичным успехом".

В перечень стран, нарушающих закон о подростках — солдатах, входят на сегодня Демократическая Республика Конго, Нигерия, Сомали, Южный Судан, Мали, Судан, Сирия и Йемен.