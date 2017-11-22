Тайная гонка ядерных вооружений?

США и Россия провоцируют гонку ядерных вооружений, которая повышает угрозу ядерного конфликта. Такой вывод делает информационное агентство Reuters, которое провело журналистское расследование и обнаружило, что сокращение американского и российского ядерных арсеналов повлекло их значительную модернизацию, в которой лидируют Соединенные Штаты.

"Модернизируя ядерный арсенал, США разжигают новую гонку вооружений" - так озаглавлена статья, главный тезис которой заключается в том, что под прикрытием американо-российского договора о сокращении стратегических вооружений, обязавшего обе страны сократить до полутора тысяч число ядерных боеголовок, Вашингтон выделил огромные средства с целью резкого повышения боеспособности и эффективности своего ядерного оружия. Подобной стратегии придерживается и Москва, что, согласно выводу авторов расследования означает, что после "холодной войны" "риск ядерного Армагеддона не уменьшился".

Агентство приводит несколько примеров того, как американское вооружение, разработанное десятилетия назад, в результате модернизации, превратилось в оружие, многократно превосходящее по возможностям оригинальный продукт. Это водородная бомба B61-12, самая дорогая из когда-либо созданных. Каждая из них обходится Пентагону почти в 21 миллион долларов. В пересчете на вес, как замечает Reuters, это взрывное устройство обходится стране на треть дороже, чем стоимость золота высшей пробы. За эту цену США получили бомбу точного наведения, которая, благодаря сенсорам, может быть детонирована в наиболее подходящий момент, бомбу, с регулируемой мощностью заряда с тем, чтобы она могла использоваться как тактическое оружие на поле боя и как стратегическое, способное смести с лица земли крупный город. В стадии разработки находится совершенно новая крылатая ракета повышенного радиуса действия, запускаемая с самолета. Соединенные Штаты также обновляют свои флот субмарин, несущих стратегические ядерные ракеты. Модернизированные ракеты Trident, как считается, более точные, чем российские "Булавы". По подсчетам Ханса Кристенсена из Федерации американских ученых, благодаря модернизации, США в три раза повысили так называемую "убойную силу" существующего арсенала американских стратегических ядерных ракет.

Некоторые эксперты в интервью журналистам Reuters сетуют на то, что программа модернизации американского ядерного арсенала, начатая администрацией Барака Обамы по настоянию республиканцев, которые в противном случае отказывались одобрить договор СНВ-3, обернулась непредвиденными последствиями. Одно из самых неприятных – вероятность гонки ядерных вооружений, даже если число ядерных боеголовок в арсеналах обеих стран будет оставаться прежним, что, впрочем, не гарантировано. Действие договора СНВ-3 заканчивается в 2021 году.

Впрочем, вывод агентства Reuters о том, что именно США, обновляя свой ядерный арсенал, провоцируют гонку ядерных вооружений некоторые американские эксперты-собеседники Радио Свобода называют надуманным. Они уверены, что Россия значительно опередила США в обновлении своего собственного ядерного оружия и средств его доставки.

Вот что говорит Дэниэл Гурэ, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, ныне вице-президент Лексингтонского института в Вирджинии:

– В отличие от России мы находимся сейчас на очень ранней стадии разработки арсенала наземного стратегического сдерживания, который должен заменить существующие межконтинентальные баллистические ракеты Minutemen, которые состоят на вооружении в течение десятилетий. На той же стадии находится программа создания новых субмарин, которые придут на замену подлодкам класса Ohio, созданным еще в 70-х годах прошлого века. Новый стратегический бомбардировщик поступит на вооружение не ранее 2025 года. Единственная осуществляемая сейчас программа модернизации ядерного арсенала – это новый вариант ядерной бомбы В-61, о которой и говорится в статье Reuters. Иными словами, я бы назвал фальшивым сам посыл этой статьи. При этом мы имеем Китай, Россию, Северную Корею, которые в последние годы разместили новые стратегические и тактические виды вооружений. Россия спускает на воду новые атомные ракетные подводные лодки, принимает на вооружение новые ракеты, в то время, как США не поставили на боевое дежурство ни одного нового вида вооружений, способного нести ядерную боеголовку, если я не ошибаюсь, за последние двадцать лет с момента начала эксплуатации бомбардировщика B-2.

По словам Дэниэла Гурэ, Россия развернула обширную программу создания межконтинентальных баллистических ракет:

– Мы разрабатываем лишь один вариант такой ракеты на замену ракет Minutemen, Россия, - по крайней мере, три. Ее ракеты будут способны нести 10 боеголовок, наши – одну. Москва разрабатывает две ракеты для запуска с подлодок. Она размещает разные виды тактических ядерных вооружений: ракеты, крылатые ракеты, баллистические ракеты, ракеты воздух-земля, ракеты морского базирования. Поэтому невозможно вести разговор о некоей гонке ядерных вооружений, в которой участвует лишь одна сторона, но если и существует угроза такой гонки, то лишь в результате действий Москвы. Только она, если не считать Пхеньяна, угрожает использованием ядерного оружия. Когда страны-члены НАТО пытаются защитить себя от угрозы со стороны России, Москва грозит использовать ядерное оружие против них, – говорит Дэниэл Гурэ.

Джон Пайк, глава американской исследовательской группы Global Security считает, что США и Россия, по большому счету, поддерживают паритет в том, что касается стратегических ядерных арсеналов, наибольшую же проблему и опасность представляет северокорейская ядерная программа:

В том, что касается ядерного конфликта, или гонки ядерных вооружений, то реальную опасность, на мой взгляд, представляет Северная Корея

– У нас появится на вооружении стратегический бомбардировщик В-2, мы разрабатываем субмарины класса Columbia, мы работаем над новым поколением наземных стратегических межконтинентальных ракет. Мы и Россия находимся на разных этапах обновления ядерных арсеналов, но я бы не назвал это гонкой ядерных вооружений, две страны модернизируют свое ядерное оружие просто потому, что существующие системы устарели. В том же, что касается ядерного конфликта, или гонки ядерных вооружений, то реальную опасность, на мой взгляд, представляет Северная Корея. Я сомневаюсь, что угрозы со стороны Дональда Трампа в адрес Пхеньяна заставят Ким Чен Ына отказаться от ядерного оружия. Что может за этим последовать? Создание своих собственных ядерных арсеналов Японией и Южной Кореей, которые могут засомневаться в готовности США защитить их от нападения со стороны Северной Кореи. Если у вас есть ядерное оружие, вам потребуются средства его доставки, и мы не успеем моргнуть, как мы станем свидетелями гонки ядерных вооружений в Восточной Азии, в которой главными участниками станут Китай и Япония, - заметил Джон Пайк.