Скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский, сообщил РБК народный артист России Иосиф Кобзон. Ранее в Twitter о смерти певца рассказал российский исполнитель Дмитрий Маликов. Хворостовскому было 55 лет

Иосиф Кобзон сообщил, что певец скончался в Швейцарии, при этом по информации Маликова, это произошло в Лондоне, где в последнее время жил певец.

В июне 2015 года у певца была диагностирована опухоль мозга. Он прошел несколько курсов химиотерапии в одном из онкологических центров Лондона, после чего вернулся на сцену. В конце 2016 года его здоровье ухудшилось.