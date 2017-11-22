В Тбилиси проходит операция против подозреваемых в терроризме

В Тбилиси продолжается спецоперация по задержанию подозреваемых в терроризме. Один сотрудник контртеррористического департамента МВД Грузии получил огнестрельное ранение в результате спецоперации по задержанию террористов в центре Тбилиси. Рассказывает корреспондент радио "Свобода" Георгий Кобаладзе

Поздно ночью, на улице отца Габриела Юродивого началась антитеррорристическая операция, которая продолжается до сих пор уже в течении нескольких часов.

По сообщению МВД Грузии, части специального назначения блокировали жилой корпус, где в одной из квартир проживают "подозреваемые в терроризме". Они не сдаются и оказывают ожесточённое сопротивление, применяя при этом автоматическое оружие и даже ручные гранаты. В районе спецоперации слышна стрельба и взрывы.

Спецназ использует четыре бронетранспортёра. В общей сложности, на месте около трёхсот полицейских, но операцию непосредственно проводит спецназ антитеррористического департамента МВД. Один из спецназовцев получил тяжёлое огнестрельное ранение и доставлен в больницу.

Жители нескольких кварталов эвакуированы. Пока официальные лица ничего не собщают о том, гражданами какой страны являются подозреваемые, задержать которых до сих пор безуспешно пытается спецназ МВД.