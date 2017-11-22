Деятели культуры Франции объявили петицию в поддержку Сенцова

Французские деятели культуры объявили сбор подписей под петицией в поддержку украинского режиссёра Олега Сенцова, осуждённого в России по обвинению в терроризме. Десятки писателей, режиссеров и философов Франции адресовали обращение российскому президенту Владимир Путину. Авторы подчеркивают, что Сенцова арестовали вскоре после аннексии Крыма.

Среди подписавших петицию – режиссёр Бертран Тавернье, актриса Тони Маршалл и сценарист Мишель Хазанавичус. В среду, 21 ноября, в парижском театре "Одеон" прошла акция в поддержку Сенцова. В ней, кроме прочих, участвовал посол Франции по правам человека Франсуа Крокет.

На прошлой неделе адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что самочувствие Сенцова ухудшилось. По словам юриста, у осуждённого обострилась болезнь сердца и ревматизм. Утверждается, что во время этапа в колонию строгого режима на Ямале Сенцова плохо кормили, и он сильно потерял в весе.

Режиссер Олег Сенцов — один из обвиняемых так называемому "делу крымских террористов", которые якобы совершали и планировали теракты на полуострове после его аннексии. В августе 2015 года суд в России приговорил Сенцова к 20 годам колонии. Он отрицает свою вину и утверждает, что дело сфабриковало ФСБ.