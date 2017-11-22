Президент Чехии раскритиковал статью "Звезды" о вторжении в Чехословакию

Президент Чехии Милош Земан раскритиковал публикацию телеканала "Звезда" о советском вторжении в Чехословакию в 1968 году и призвал российское руководство от него дистанцироваться. Об этом сообщили в пресс-службе чешского лидера.

Милош Земан прибыл в Москву на Российско-чешский экономический форум. Свое выступление он начал с критики материала канала "Звезда". По его словам, автор публикации – "журналист с куриными мозгами". В сюжете телеканала от 21 ноября говорится, что в 1968 году Россия помогла Чехословакии, оккупировав её. Земан назвал статью "гнусной провокацией".

На материал "Звезды" также обратил внимание министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек. Он призвал российские СМИ, связанные с Кремлём, не искажать историю. В настоящее время статья о событиях 1968 года удалена с сайта телеканала "Звезда".

В ночь с 20 на 21 августа 1968 года в Чехословакию вторглись более 300 тысяч военнослужащих из стран Варшавского договора, были введены 7 тысяч танков. Главная цель, поставленная СССР, – не допустить демократизации, которая получила название "Пражская весна". По оценкам чешских историков, в результате вторжения и оккупации погибли до 127 граждан Чехословакии, более 500 были ранены.