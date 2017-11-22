В Кемерово вместо лекций студентам покажут послание Тулеева

В Кузбассе студентов университетов, техникумов и колледжей вместо лекций обяжут прослушать бюджетное послание губернатора Амана Тулеева. В анонсе, размещенном на сайте региональной администрации, говорится, что телетрансляция запланирована на 23 ноября. Глава области выступит на сессии народных депутатов. Просмотр студентам устроят в формате онлайн-лекции, сообщает Сибирь.Реалии (проект Радио Свобода).

В пресс-службе губернатора отказались комментировать информацию об обязательном участии студентов в мероприятии. Там подчеркнули, что трансляция запланирована на время учебных занятий и стоит в расписании вместо них. План лекции Амана Тулеева с руководителями образовательных учреждений не согласовывали. Возможности задавать вопросы у студентов не будет.

Бывший преподаватель Кемеровского государственного университета Нина Обелюнас сообщила Сибирь.Реалии, что просмотр бюджетного послания студентами - многолетняя обязательная практика.

​Сотрудники других учебных заведений, по словам бывшего преподавателя, иногда просто делали коллективное фото с просмотра послания Тулеева и отпускали студентов. Нина Обелюнас обращалась с заявлением в прокуратуру по данным фактам, поскольку считает это частью политической пропаганды, которая не допустима в образовательных учреждениях. Позже руководство университета не продлило контракт с ней.

Тогда, в 2016 году, в ответе педагогу прокуратура Кемеровской области подтвердила, что онлайн-лекции Амана Тулеева не относятся к видам учебных занятий и в учебном плане их нет. В ведомстве посчитали, что Кемеровский госуниверситет нарушил правила оказания образовательных услуг.