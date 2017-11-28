Москва в презерватив не верит

Девять вечера. Наш фургон стоит возле сияющего огнями заведения на окраине Москвы. Темно, с неба сыпется что-то мокрое, работают "дворники". Ближайшие четыре часа нам предстоит колесить по темным закоулкам между аптеками и парковками.

Фонд имени Андрея Рылькова (организация – иностранный агент, разумеется, кто еще будет этим заниматься!) начал вести профилактику ВИЧ среди московских секс-работниц полгода назад. Сначала выезжали по два раза в неделю, днем и вечером, сейчас раз в две недели, потому что не хватает денег на бензин. А тут еще фонд в очередной раз оштрафовали на 50 тысяч за проставленную на сайте в 2011 году ссылку на материал "нежелательной организации". Платить придется за счет клиентов программ, больше денег взять неоткуда.

– Если денег не будет, придется работать только с самыми-самыми уязвимыми, – говорит соцработница фонда Влада Саутина. – Теми, кто и в подъездах иногда ночует, и соглашается на секс без презерватива, чтобы больше заработать. Но пока есть презервативы и тесты на ВИЧ, будем работать со всеми. Наркопотребительниц среди секс-работниц – примерно треть. Они просят кроме всего еще и чистые шприцы. А так всем привозим влажные салфетки, мирамистин, смазку. Профилактика ВИЧ складывается из всего этого. К примеру, смазка нужна, чтобы не порвался презерватив, ведь акты идут один за другим…

Первую девушку, предварительно с ней созвонившись, мы находим на парковке. Потом по одной – по две подбираем других, возле небольших магазинов, за поликлиникой. У нас в машине тепло, можно посидеть и посмеяться, пока тебе собирают большой пакет со всякими гигиеническими штуками. Каждой Влада вручает приглашение на тусовку, которую в одном из "котокафе" совместно с ФАР устраивает журнал Wonderzine. Вот только не сидят девчонки у нас подолгу, уходят работать, да и стесняются немного.

Проект Фонда имени Андрея Рылькова – один из двух небольших негосударственных проектов, работающих сегодня с уличными секс-работницами в Москве.

– Сначала мы долго катались просто по городу, пытались найти, где они стоят, – рассказывает Влада, – спрашивали у таксистов. Это 10 лет назад они стояли в центре, можно было подойти, поговорить, пока не подъехал клиент. Сейчас надо знать, где искать. Первую девушку мы нашли вот на этой улице, потом вышли еще на несколько точек на двух соседних трассах. При этом работают они поодиночке, редко по двое. Сначала просто к ним приезжали. Потом собрали телефоны, занесли в гугл-табличку: где стоят, употребляют ли, у кого статья. Сейчас в таблице телефонов сорок, и каждый раз сначала всех обзваниваем: "Привет, я Влада из фонда. Работаешь? Подойдешь?" Бывает, у девушки выходной, она звонит подруге, и та подходит…

Девушки работают на улице в три смены: есть дневные, вечерние и ночные, те стоят до пяти утра. Наркопотребительницы выходят на пару часов вечером, только чтобы заработать определенную сумму. Остальные стоят подолгу.

В Москве профилактика ВИЧ среди секс-работниц зависит от того, будут ли у фонда в ближайшее время деньги на бензин и презервативы...

– Презервативы – у кого уходит 10 штук в неделю, а у кого и за ночь, – говорит Влада. – Быстро уходят антибактериальные влажные салфетки и ополаскиватель для рта. Разумеется, предлагаем экспресс-тесты на ВИЧ, спрашиваем, когда сдавали в последний раз. Иногда делаем прямо в машине. И бывает, что прямо в машине женщина узнает, что у нее ВИЧ. Консультируем по юридическим и медицинским вопросам. В основном они жалуются на ментов, которые забирают их с улицы и стараются оформить "хулиганку", потому что привлечь за проституцию на улице сложно. Пугают, гоняют. Иногда после таких облав ищем долго по дворам, созваниваемся, они прячутся у таксистов...

Такой метод – один из самых трудных. К примеру, в Екатеринбурге очень развита секс-работа в саунах, там заниматься профилактикой можно прямо в помещении. В Петербурге профилактическая работа идет в салонах и на крупных точках на окраинах. А в Москве профилактика ВИЧ среди секс-работниц зависит от того, будут ли у фонда в ближайшее время деньги на бензин и презервативы...

Час ночи. Сегодня у нас в машине побывали 13 секс-работниц. Вот и последняя девушка с сожалением вышла из теплого салона под ночной дождь. Нам пора по домам. На обратном пути проезжаем под безграмотным билбордом Московского городского центра профилактики СПИД: "Будь близка только с тем, кому доверяешь".

Господи, как же все это далеко и от реального ВИЧ, и от настоящих, непридуманных женщин, переступающих сейчас от холода с ноги на ногу где-то в темноте!

Анастасия Кузина – журналист, участница Фонда имени Андрея Рылькова

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