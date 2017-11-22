В Челябинске сотрудников колонии судят по делу о пытках

В Челябинске в среду начался суд над сотрудниками местной исправительной колонии номер 2. Их обвиняют в применении пыток, от которых один из осужденных скончался, сообщает правозащитная организация "Зона права". В суде интересы брата погибшего Султана Исраилова представляет адвокат Андрей Лепехин.

Сами подсудимые вины не признают и настаивают, что их оговорили.

По версии следствия, 21 декабря 2015 года сотрудники колонии Александр Донцов и Владимир Малинин избили заключенного Исраилова и натянули ему на шею петлю, от чего осужденный умер. При этом оперативники потребовали от дежурного по штрафному изолятору Владимира Зорина покинуть помещение, что он и сделал.

Зорин также проходил по делу в качестве подозреваемого, но покончил с собой в мае прошлого года. Начальника колонии уволили, а руководителя областного управления службы исполнения наказаний привлекли к административной ответственности.

Оперативника Александра Донцова также обвиняют по другому делу о пытках, совершенных в том же помещении в тот же день. Следствие считает, что он вместе с коллегами Виктором Завиаловым и Виктором Подкорытовым жестоко избил осужденного по фамилии Черников.