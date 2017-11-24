Глядя из Киева. Актуальное искусство

(отрывки из передачи)

Монологи киевского театрального режиссёра Влада Троицкого, постановщика оперы-реквиема по мотивам ветхозаветной книги Иова:

– Новая опера – вид искусства, которое у большинства молодых людей исходно вызывает отторжение. Музыка может быть острой, музыка и тексты могут говорить о глубоких философских вопросах. Мы попробовали войти на эту территорию. Мне кажется, мир отозвался. Там мы будем двигаться и копать...

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Я после Майдана входил то ли в пять, то ли в шесть экспертных советов по поводу реформ при министерстве иностранных дел, при министерстве культуры, при администрации города, при аппарате президента. Ты приходишь в это мёртвое здание, садишься за круглый стол и начинаешь что-то рассказывать. Тебе кивают головой. Но продуктивность этого – ноль. Все государственные институции – это разновидности кладбища. После Майдана они испугались, притихли. А потом усики высунули и начали жрать. У них нет органа созидания, но пожирание у них безупречное: упыри-созидатели.

«Документальное кино».

Фильмы и персонажи кинорежиссёра Виталия Манского:

​– В СССР не был зафиксирован процесс набухания общественных перемен. Мы прошли очень важный исторический период, не сохранив его в документальном кинематографе. Если вспомнить перестроечное документальное кино, то оно на 90% было посвящено раскрытию новых обстоятельств о Сталине, Бухарине, Троцком, какие-то исторические расследования. А вот человек, то, что мы сами переживали, наши внутренние интимные сломы, приятие или неприятие новых форм существования. осталось за кадром...Внутриукраинский конфликт тоже существует, помимо российского фактора, аннексии. Если бы не было внутриукраинского конфликта, России бы не на чём было играть.

«Красное сухое».

В 1975 году Владимир Набоков выступал в популярной литературной передаче французского телевидения "Апостроф". Перед интервью ведущий передачи спросил Набокова, какой напиток будет пить гость: воду, кофе, кока-колу? Набоков ответил: виски и назвал марку. Ведущий счёл, что это было бы дурным уроком для зрителей, но нашёл компромисс: налил виски Набокову в чайник, и в течение часа писатель подливал себе из чайника в чашку выдержанное солодовое виски. В сегодняшней передаче "Красное сухое мы поговорим об алкогольных пристрастиях Русского зарубежья. Мой собеседник – коллега, исследователь истории русской эмиграции Иван Толстой.