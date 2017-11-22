Хакера из Ирана обвинили в вымогательстве у канала HBO $6 млн

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения иранскому хакеру Бехзаду Месри в интернет-мошенничестве, хищении конфиденциальных данных и вымогательстве шести миллионов долларов у телеканала HBO.

По данным прокуратуры, сайт телеканала с мая по август несколько раз подвергался хакерским атакам. Тогда же были похищены сценарии нескольких серий фильма "Игра престолов". Власти США утверждают, что Мерси угрожал выложить украденные материалы в интернет, если HBO не заплатит ему шесть миллионов долларов. Телеканал отказался от выплаты этой суммы, после чего хакер стал выкладывать некоторые материалы на своём сайте.

ФБР объявило Мерси в розыск. При этом арестовать хакера невозможно, пока он находится на территории Ирана.

О взломе сети HBO стало известно в начале августа. Тогда Злоумышленники получили доступ к информации о сериале "Игра престолов", переписке сотрудников телеканала, паролям, а также персональным данным некоторых актеров. Это была вторая попыткой злоумышленников. Информацию о первой утечке данных хакеры опубликовали в конце июля.