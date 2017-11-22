Премьер-министр Ливана передумал уходить в отставку

Премьер-министр Ливана Саад Харири отложил решение об отставке по просьбе президента страны Мишеля Ауна и вернулся в Бейрут.

Харири заявил о своей отставке 3 ноября, находясь в Саудовской Аравии. Он объяснил это решение опасениями за свою жизнь и усилением позиций проиранской группировки "Хезболла" в Ливане. Президент Ливана тогда заявил, что не примет отставку Харири до тех пор, премьер-министр не вернётся в страну.

