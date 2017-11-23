Замер для "распила"

Депутаты петербургского парламента фракции "Справедливая Россия" обратились в Росимущество по поводу намерений университетского руководства продать принадлежащие университету здания с целью выручить за них около 60 миллиардов рублей.

О том, что в планах Петербургского университета – продажа недвижимости, стало известно этой осенью на совещании, где проректор Илья Дементьев заявил о том, что университет собирается выставить большинство принадлежащих ему зданий на продажу. Предполагается, что такой шаг поможет университету переместиться в новый кампус, частично покрыв затраты на его создание и на переезд. "Деловой Петербург" сообщает, что по данным на 1 января 2016 года, Петербургский университет располагал 414 объектами недвижимости, включая 67 земельных участков площадью 471 гектар и 347 зданиями площадью 803 тысячи квадратных метров, в том числе 57 памятниками.

Разговоры о переезде университета в Ленинградскую область, под Гатчину, начались примерно год назад, правда, ни о каких конкретных подробностях вроде сроков или составления сметы тогда речи не шло. И вот теперь, в ноябре, петербургские депутаты реанимировали тему, хотя на этот раз о Гатчине не было уже ни слова. Группа депутатов из "Единой России" обратилась к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой создать рабочую группу, чтобы помочь университету в переезде – в первую очередь, найти место для кампуса – 130–150 гектаров внутри города.

При этом другие депутаты – Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров из фракции "Справедливая Россия" обеспокоились судьбой тех зданий, которые предполагается продать, и обратились в Росимущество с просьбой оценить инвестиционные перспективы этой недвижимости: какова ее рыночная стоимость и насколько они будут востребованы с учетом затрат на их реконструкцию и реставрацию и серьезных ограничений по линии охраны культурного наследия.

Депутат Алексей Ковалев считает, что от продажи университетской недвижимости многие исторические здания могут сильно пострадать.

– По моим сведениям, это премьер-министр Медведев дал поручение создать для Петербургского университета единый кампус. С чего он на это зарядился, мне не очень понятно, скорее всего, тут есть свои коммерческие интересы – чем грандиознее проект, чем меньше шансов на его реализацию, тем больше можно украсть. Наши единороссы это поручение исполнили, не вдаваясь в детали, – но давайте вспомним хотя бы историю неудавшегося зоопарка в Юкках: только на проект потратили миллиард рублей, а потом решили – нет, не будем там строить зоопарк, поищем другое место – и до сих пор нового зоопарка у нас нет. Вот и здесь все может быть организовано по такому же принципу. Они уже заявили, что им на переезд нужно 100 миллиардов, а от продажи недвижимости они выручат 60. Да, у них есть земельные участки и кое-какие новые здания, но основная часть зданий в центре города – исторические, среди которых много памятников. Взять хотя бы юридический, экономический факультеты – это исторические здания, вот придет бизнесмен и как он использует эти коридоры, аудитории?

В ожидании переезда, который еще неизвестно когда будет, Петербургский университет не ремонтирует и не эксплуатирует здания, которые ему уже передали

Бизнес-центров у нас избыток, под жилье это не перестроить, тут будут одни убытки от отопления, содержания зданий, от капремонта. А уж если это памятник, вроде особняка графов Бобринских на Галерной улице или Кадетского корпуса на Кадетской линии – да инвесторы от таких зданий бегут как черт от ладана. У нас перед глазами несчастная судьба Биржи, которую Матвиенко отдала под биржу, забыв, что это век назад на бирже стояли люди в большом зале, вокруг мешки с товарами валялись, и они эти мешки друг другу продавали, а теперь биржа – это много кабинетов с компьютерами. Понятно, что никто эту Биржу не взял, и она дошла до аварийного состояния. И только потому, что ее в итоге отдали Эрмитажу, это ценнейшее здание постройки начала XIX века имеет шанс на восстановление. И вот еще один важный момент: в ожидании переезда, который еще неизвестно когда будет, Петербургский университет не ремонтирует и не эксплуатирует здания, которые ему уже передали, тот же Кадетский корпус, где раньше была Академия тыла и транспорта, которая прекрасно использовала его для учебного процесса. А Петербургский университет держит эти здания пустыми, включая относительно новые учебные корпуса, – вот результат всех этих разговоров о переезде университета. Куда переезжать, где найти место для нового кампуса? Под Гатчину, как раньше предлагали? Зачем соединять вместе математиков и философов? Почему не оставить гуманитарные факультеты на Васильевском острове, ведь можно выкупить недостающие здания и участки, соединить с теми, которые есть, и построить общежития. Кстати, на Васильевском острове пустует огромный участок, отданный университету под общежитие. И кафедра физического воспитания на Васильевском находится – возьмите и выкупите небольшой стадион, который там есть рядом с Петровским, и столовая там есть, и руководство всех факультетов может там находиться, студентам легко туда добираться. Это может быть отдельный кластер на Васильевском острове, а другой – развивайте в Петергофе, уж раз засунули в Мартышкино естественно-научные факультеты, так пусть уж они там и будут. А то они решили вообще все продать и устроить себе новый город-счастье. Это было бы возможно в таких условиях, как на Западе, – на новом месте, с мобильным населением, когда преподаватели не боятся переезжать, потому что в новом кампусе может не оказаться школ и детских садиков. Да, так с самого начала были организованы многие университетские города, те же Кембридж и Оксфорд. С другой стороны, есть Сорбонна в Париже, которая развивается на нескольких площадках, и некоторые кафедры вообще выделились в отдельные учебные заведения. Там нет такой идиотской политики – взять и выгнать всех из центра города и построить все на новом месте – просто так исторически сложилось, и не надо это ломать. А наши проекты – нереализуемые, всем очевидно, что это панама! Надо просто спокойно проводить оптимизацию. Если хочешь, чтобы студенты не ездили из Петергофа на Васильевский остров, построй там общежитие, тебе же выделили там огромный участок под это дело! Но там, на набережной Смоленки и на Морской набережной – до сих пор пустырь.

– В таком случае, кому же выгоден этот проект переезда университета?

– Деньги будет получать администрация университета, те подразделения, которым будут приходить средства на строительство, проектирование, на пилотные здания и сооружения, на нулевой цикл – только на этом можно заработать миллиарды.

– Известно, что ваша парламентская фракция попросила с этим разобраться – кого?

– Мы написали в Министерство культуры Владимиру Мединскому и в Агентство по управлению федеральным имуществом, чтобы там прежде всего разобрались с продажей исторических зданий – это самая идиотская идея в этом проекте. Собираются продавать федеральную собственность – а ее оценку кто-нибудь проводил? Сколько она стоит, найдется ли такой дурак, который ее купит? А Министерство культуры должно подумать, не постигнет ли проданные памятники печальная судьба Биржи. И вообще, я считаю, что Петербургский университет можно сохранить как единое целое, только если прекратить все эти разговоры о переезде. Ведь когда все готовятся разрушить старое, чтобы создать что-то новое, то никакой работы в этих условиях не будет вообще. Или вот еще смешные намерения: они говорят, что оставят себе здание 12 коллегий и разместят там ректорат. То есть там, где раньше помещались 12 министерств, теперь будет один ректорат! Библиотеку уже выгнали, лекционных залов не будет – посчитайте, сколько квадратных метров придется на одного работника ректората и сколько времени у студентов и преподавателей будет уходить на то, чтобы туда доехать, – говорит депутат Ковалев.

На вопрос о том, правда ли, что Петербургский университет собирается распродавать свою недвижимость, в пресс-службе университета предложили зайти на официальный университетский сайт и прочесть ответ начальника Управления по связям с общественностью Тимура Зайнуллина. Но в этом ответе подтверждается только факт встречи депутатов и представителей университетской администрации и даются ссылки на материалы ректорского совещания: "Где же будет единый кампус Университета?" и на октябрьские публикации "Фонтанки" и "Коммерсанта". Но в этих материалах обсуждается только место для нового кампуса, одно из возможных – совсем не Васильевский остров, а участок в Пушкинском районе, где сейчас находится племенной завод "Детскосельский". О том, будет ли университет продавать свои здания, в этих публикациях нет ни слова.

Правда, депутат-яблочник Борис Вишневский полагает, что обсуждать будущий переезд Петербургского университета пока рано.

– Никто никуда пока не едет, никто никаких решений не принимал. На рабочем совещании с депутатами ЗАКСа в университете обсуждался вопрос о создании единого университетского кампуса, и я говорил, что уж если его делать, то в пределах Васильевского острова, сохранив при этом существующие здания. И добавить к ним новые – ведь есть же место на намыве. Но пока все разговоры о переезде университета и продаже зданий – на уровне сплетен. И на этом совещании все выступали против того, чтобы университет был за пределами города. Единый кампус – обсуждаемая идея, но он должен быть в центре города, лучше всего – на Васильевском острове. Есть обращение в Министерство образования с предложением продумать размещение университета в едином кампусе, но при этом речи не идет о перебазировании из центра города. Пока депутаты от "Единой России" предложили только создать рабочую группу по обсуждению единого кампуса, куда бы вошли и университетские специалисты, и депутаты, и эксперты.

А вот Сергей Хрущев, недавний доцент Петербургского университета, уволенный после организации митинга за восстановление географического факультета, считает, что разговоры о переезде и продаже университетских зданий – это так называемый пробный шар.

– Заметьте, при этом часть депутатов была категорически против, другие, как яблочник Михаил Амосов, говорили – да, надо что-то строить, но в пределах города, и только единороссы говорили, что это, безусловно, прекрасная идея. Мне кажется, это тот проект, который не сделает университет сильнее. Недавно питерская Высшая школа экономики вместе с РБК делала исследование, где, в частности, посчитала по всем вузам площади, которыми они владеют. И у Петербургского университета оказалась невероятна цифра – 840 тысяч квадратных метров, почти квадратный километр. Вот, смотрите, благодаря Медведеву университет откушал Кадетский корпус, ректор провел там один раз заседание ученого совета, после чего здания пустуют, не используются ни как лабораторный фонд, ни как аудиторный фонд. А ведь это центр города, где каждый клочок стоит огромных денег. На плацу этого Кадетского корпуса был проведен первый футбольный матч в Российской империи.

Они говорят – вот, химики пообщались с биологами, и открылась ДНК. Но я тоже был студентом и знаю, что от встреч в общежитиях ДНК не открывается

Скорее всего, теперь там потихонечку будет появляться всякая уплотнительная застройка, как мы это наблюдаем в районе Государственного оптического института. Это самый свежий пример "использования" недвижимости, а второй – с кластером общежитий на улице Добролюбова, где были юристы, филологи, географы, где когда-то был студенческий профилакторий – студенты могли бесплатно питаться, набираться сил, глядя при этом на Зимний дворец и на Банковский мост. Все это продано, там теперь разные элитные комплексы и офисные здания. А идея кампуса, которую высказал первый проректор Илья Дементьев, связана с тем, что они хотят загнать всех студентов куда-то под Гатчину, видимо, чтобы они оттуда пялились уже на свинарники, а не на дворцы. Идея такая: студенты в общежитии будут общаться, и в результате появятся открытия. Они говорят – вот, химики пообщались с биологами, и открылась ДНК. Но я тоже был студентом и знаю, что от встреч в общежитиях ДНК не открывается – для этого нужно создавать междисциплинарные комплексы, а не затаскивать людей в студенческие хостелы куда-то в поля. При этом для студентов это будет колоссальным вызовом – ездить учиться все равно придется в Петербург. Самый яркий пример у нас – это наш филиал в Петродворце, который шутливо называют "Мартышкинский государственный университет".

Сергей Хрущев говорит, что "еще покойному академику Александрову обещали провести туда метро, но его как не было, так и нет, а электрички и маршрутки ходят долго и стоят денег". Притом все больше студентов размещают вместо Петербурга в Петродворце.

– Например, первокурсников с географического факультета раньше никогда не селили в Петродворце – есть общежитие на 5-й линии, а теперь для иногородних студентов, которые и так плохо знают город, никаких вариантов, кроме Петродворца, нет, – продолжает Хрущев. – А здание 12 коллегий, где когда-то находилось управление всей империи, теперь едва вмещает структуры деканата. Они уже выжили оттуда геологический факультет, причем не спросили мнения преподавателей и достаточно варварски перевозили коллекции минералов. Я не удивлюсь, если там скоро не станет и биологического факультета и останется один ректорат – на месте, которого хватало для бюрократии всей Российской империи. Что касается исторических зданий, то стоит подумать хотя бы о том, кто купит, например, часть Смольного собора, где находятся факультеты социологии, политологии и международных отношений. Не очень понятно, как университет собирается все это продавать. В любом случае для реализации таких проектов, как создание общего кампуса, нужна четкая логистика: как студенты будут ездить, в какие библиотеки они будут ходить, какие учебные площадки будут действовать.

В СССР уже пытались сделать что-то вроде Кембриджа – ничего не вышло

Когда создавался кластер в Петергофе, все факультеты, которые туда переехали, оставили за собой какие-то площадки в Петербурге. Например, вечерники химического факультета все равно ходили на Средний проспект, 41/43, и некоторые лаборатории там остались. Я думаю, идея единого кампуса где-то за городом не даст желаемого синергетического эффекта: студент набирается знаний не в общежитии, а в аудитории, лаборатории, при общении с профессорско-преподавательским составом. СССР уже пытался в лице академика Александрова сделать что-то вроде Кембриджа – ничего не вышло. А сейчас ведь идея переезда уже прошла несколько этапов: сначала хотели переезжать в город Южный, который еще надо построить, потом эта идея как-то затухла. Потом хотели выделить площадку рядом с КАД, ее прозвали "Горское кладбище" – тоже эйфории ни у кого не возникло. И так преподаватели бегут, у кого есть возможность, а тут еще такие угрожающие планы. А сейчас уже совсем новые идеи появились в связи с единым кампусом и продажей зданий – этой идее ведь еще и месяца нет, и я более чем уверен, что она является таким пробным шаром, глубинным замером. Тут ведь огромные деньги потребуются, а огромные деньги – это всегда огромный распил.

По мнению Хрущева, возобновление разговоров о переезде Петербургского университета в единый кампус – это типичный замер общественного мнения. И сегодня этот замер показывает, что представители партии власти идею переезда поддерживают.