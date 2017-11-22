Движения Палестинской автономии договорились о парламентских выборах

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Парламентские выборы и выборы главы Палестинской автономии пройдут до конца 2018 года. Об этом договорились "Движение за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ) и "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) на встрече в Египте. Дату выборов должен утвердить нынешний лидер автономии Махмуд Аббас.
В начале октября ХАМАС и ФАТХ подписали договор о примирении. Это соглашение призвано начать формирование палестинского правительства национального единства.
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