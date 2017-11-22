Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Движения Палестинской автономии договорились о парламентских выборах

Лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас

Парламентские выборы и выборы главы Палестинской автономии пройдут до конца 2018 года. Об этом договорились "Движение за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ) и "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) на встрече в Египте. Дату выборов должен утвердить нынешний лидер автономии Махмуд Аббас.

В начале октября ХАМАС и ФАТХ подписали договор о примирении. Это соглашение призвано начать формирование палестинского правительства национального единства.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG