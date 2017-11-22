Ходорковский запускает новое онлайн-СМИ

Четыре медиапроекта в социальных сетях - "Инфометр", OpenEconomy, Culttriger и WTFuture - получившие финансирование от Михаила Ходорковского в рамках проекта "Открытые медиа" c 27 ноября объединятся на одной площадке openmedia.io. Об этом изданию РБК рассказала главный редактор "Открытых медиа" Юлия Ярош.

По словам Ярош, новый сайт уже зарегистрирован как онлайн-СМИ в Эстонии. Выбор страны для регистрации Ходорковский объяснил тем, что в Эстонии существует удобный интернет-интерфейс для управления компанией без больших затрат на администрирование ресурса.

РБК отмечает, что учредителем openmedia.io является юридическое лицо Open press OÜ. Оно зарегистрировано летом 2017 года британской компанией Hanover 16 Limited, которая принадлежит Ходорковскому.

Ярош отметила, что новое СМИ позиционирует себя как либеральное, но не имеет политических целей. Она напомнила, что все проекты, объединённые на площадке, имеют разную тематическую направленность.

Новая площадка, по информации главного редактора"Открытых медиа" будет производить собственный контент, в том числе расследования.Экономическая модель нового СМИ определят в начале 2018 года. К этому моменту, по словам Ярош, заработает коммерческая служба, а также будет подготовлена концепция монетизации аудитории.

Ходорковский объявил о создании проекта "Открытые медиа" в сентябре 2016 года. В интервью РБК он говорил о том, что на каждый из проектов готов потратить до 30 миллионов рублей.

