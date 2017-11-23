Глава СКР взял на контроль расследование смерти пацинета в Смоленске

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль проверку обстоятельств смерти пациента в больнице Смоленска при бездействии врачей.

В сообщении на сайте СКР подчеркивается, внимание главы ведомства к этой ситуации связано с отказом региональных следственных органов, которые ранее проводили проверку, возбудить уголовное дело.

Об инциденте, произошедшем ещё в июне, в "Клинической больнице скорой медицинской помощи" в Смоленске стало известно только 21 ноября, когда в сети появилась видеозапись с камер наблюдения. Поздно вечером в больницу поступил пациент с травмой головы. Позже выяснилось, что он ударился головой об асфальт в результате нападения. Через несколько часов, согласно данным с камер видеонаблюдения, он выходит из медицинского кабинета в коридор и падает на пол. Он пытается встать, но падает, ударяясь головой. В общей сложности он получил пять ушибов головы. Проходящие мимо врачи игнорируют его. Спустя некоторое время трое медиков попытались затащить окровавленного мужчину в кабинет, но после неудачной попытки оставили на полу. Пациент впал в кому и умер спустя девять дней в реанимации.





Главный врач больницы Владимир Журавлев заявил, что пациент с ушибом головного мозга поступил в приемное отделение поздно вечером в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Бездействие медиков он объяснил тем, что они не смогли самостоятельно поднять пациента с пола, сообщает РБК.