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Британия выбыла из списка пяти крупнейших экономик мира

Великобритания выбыла из списка пяти крупнейших экономик мира. Об этом заявил британский министр финансов Филип Хаммонд. Он сослался данные Международного валютного фонда (МВФ).

В этом рейтинге Соединённое Королевство опустилось на шестое место. Британию обогнала Франция – это произошло впервые с 2013 года. Согласно прогнозу МВФ, разрыв между британской и французской экономикой в следующем году станет ещё больше.

Экономический рост Великобритании резко замедлился после референдума о выходе из Евросоюза. По словам главы британского минфина Филипа Хаммонда, это стало причиной роста цен и падения фунта стерлингов.

В рейтинге Международного валютного фонда первое место занимают Соединённые Штаты, за ними следует Китай. третья строчка в рейтинге – за Японией.

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