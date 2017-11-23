В Иркутске прошли пикеты в поддержку Сергея Беспалова и Че Гевары

Жители Иркутска вышли на одиночные пикеты в поддержку координатора штаба Навального Сергея Беспалова и предпринимателя Дмитрия Толмачева (известного как Че Гевара). Лозунги акций протеста: "Требую сегодня же освободить Дмитрия Толмачева!", "Свободу Беспалову", "Свободу политзаключенным". Об этом сообщает сайт "Сибирь.Реалии" (проект Радио Свобода).

Беспалова и Толмачева суд признал организаторами несанкционированного митинга политика Алексея Навального, который прошел в Иркутске 4 ноября. Беспалова арестовали на семь суток, Толмачева – на пять. Оба пытались обжаловать аресты в Иркутском областном суде. Но апелляционная инстанция оставила решения Свердловского районного суда в силе. И Беспалов, и Толмачев намерены обратиться за признанием незаконности решений иркутских судов в Европейский суд по правам человека.

Гражданские активисты пытались согласовать с мэрией Иркутска акцию в защиту политзаключенных на 23 ноября. Но городские власти сообщили, что площадки, которые они просят, уже заняты. В качестве альтернативы чиновники предложили отдаленные места. Активисты отказались и вышли на одиночные пикеты.

Все пикеты проходили в самом центре Иркутска. После акций протеста пикетчики поехали к спецприемнику, встретить Дмитрия Толмачева. Срок его ареста истек сегодня.