Роскомнадзор запросил Uber об утечке данных россиян

Роскомнадзор запросил у компании Uber информацию о возможной утечке персональных данных российских граждан. Об этом сообщает газета "Коммерсант". По данным издания, на данный момент жалоб от пользователей сервиса такси Uber от россиян не поступало.

21 ноября компания Uber сообщила, что хакеры получили доступ к данным 57 миллионов пассажиров и водителей. Инцидент произошел в 2016 году. Хакеры получили доступ кименам, адресам электронной почты и телефонным номерам. По данным Uber, злоумышленники не воспользовались украденными данными.

Служба безопасности сервиса заплатила выкуп хакерам в размере 100 тысяч долларов. При этом информацию о нарушении сотрудники Uber скрыли. Компания уволила руководящего сотрудника службы безопасности и его заместителя.